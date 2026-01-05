Штати укомплектовані лише на 70%: чому Києву бракує сантехніків і електриків

Житлово-комунальна сфера столиці зіткнулася з гострим кадровим голодом. Наразі штати керуючих компаній, які обслуговують багатоповерхівки, укомплектовані лише на 70%. Ситуація в окремих районах, зокрема на Оболоні, наочно демонструє: галузь тримається переважно на людях похилого віку, а молодь і фахівці середнього віку стають дефіцитом.

Про реалії роботи в умовах війни та дефіциту рук розповів головний інженер КП Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району Петро Кукурудза у коментарі для РБК-Україна.

Один сантехнік за пів року: чому вакансії залишаються порожніми

Найбільший попит сьогодні спостерігається на «класичних» фахівців: слюсарів-сантехніків, електромонтерів та покрівельників. Проте черги з охочих не стоїть. Головні причини — війна, мобілізація та масова міграція.

До того ж специфіка роботи вимагає залізного здоров’я: працювати доводиться в підвалах або на великій висоті, тому кожен кандидат має пройти жорстку медкомісію.

За останні пів року до нас на роботу прийшов лише один слюсар-сантехнік. Люди часто відмовляються, коли дізнаються рівень зарплати. Вона у нас не настільки конкурентна, як у приватному секторі, — визнає Петро Кукурудза.

Пенсіонерів у 2,5 раза більше, ніж молоді

Жінки та студенти закрити потреби у фізично важких чоловічих спеціальностях не можуть. Тож сьогодні «життєзабезпечення» будинків фактично лягло на плечі старшого покоління. Статистика вражає: чоловіків пенсійного віку в компанії зараз працює у два з половиною раза більше, ніж працездатних колег.

Зокрема, серед слюсарів та електриків налічується 140 пенсіонерів, тоді як чоловіків віком 45–60 років — лише 59.

З початку повномасштабного вторгнення на фронт пішли 48 працівників оболонської керуючої компанії. На жаль, двоє з них загинули, а один вважається зниклим безвісти.

Наразі підприємство має право бронювати лише 50% військовозобов’язаних. Головний інженер переконаний: якби цей ліміт підняли до 75%, це могло б суттєво змінити ситуацію та залучити нові кадри, які зараз побоюються йти на офіційну роботу в комунальні структури.

За що кияни мають платити, а що — безкоштовно

Попри кадровий дефіцит, заявки від мешканців продовжують опрацьовувати. Петро Кукурудза нагадав, які послуги входять у щомісячну квартплату, а за що доведеться доплачувати:

Безкоштовно: обслуговування загальнобудинкових мереж (стояки в підвалах та технічних поверхах, електрощитові);

Платно: ремонт розводки всередині квартири (наприклад, заміна труб від стояка до змішувача).

Ціни на такі платні послуги офіційно затверджені, і, за словами інженера, вони суттєво нижчі за розцінки приватних майстрів.

До речі, сплеску замовлень на дрібний ремонт через відсутність чоловіків удома в компанії не зафіксували.

Натомість кількість викликів різко зростає під час блекаутів, оскільки постійні відключення провокують збої та аварії в електромережах будинків.

Для окремих типів працевлаштування потрібна трудова книжка. Ми розповідали, як оформити електронну трудову книжку та які документи для цього потрібні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!