Як оформити електронну трудову книжку: необхідні документи та покрокова інструкція

Електронна трудова книжка (ЕТК) — це цифровий аналог паперової трудової, запроваджений в Україні з 10 червня 2021 року для спрощення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу та ризику втрати документів.

Оцифрування триває до 10 червня 2026 року, після чого паперова версія стане необов’язковою, але її варто зберігати. Читай у матеріалі, як оформити електронну трудову книжку та що для цього необхідно.

Як оформити електронну трудову книжку: покрокова інструкція

Оформити ЕТК можна самостійно чи через роботодавця на порталі ПФУ:

Авторизація: Зареєструйся на сайті ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, ID.GOV.UA або Дія.Підпис. КЕП отримай в банку чи податковій; Підготовка документів: Проскануй всі сторінки трудової книжки та інші документи. У кабінеті перейди до Комунікації з ПФУ — Відомості про трудові відносини. Заповни дані, надай згоду на обробку персональних даних та завантаж скан-копії. Підтвердження: Підпиши електронно заяву та надішли — ПФУ перевірить дані протягом кількох днів. У розділі Електронна трудова книжка перевір внесені записи. Якщо є помилки — звернись до ПФУ чи суду.

Роботодавець вносить дані про працівників аналогічно, у розділі Відомості про трудові відносини робітника.

Що потрібно для оформлення електронної трудової книжки

Є певний перелік документів, які треба мати, щоб оформити електронну трудову книжку

Кольорові скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки (в хронологічному порядку).

Документи, що підтверджують стаж: дипломи, свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток, довідки з роботи.

Вимоги до сканів: чіткі, 300 dpi, формат JPG чи PDF, розмір до 1 Мб, з печатками та підписами.

Для ФОП: витяг з ЄДР або довідка з ДПС (записи про власну діяльність не вносяться).

Якщо трудова книжка втрачена, використовуй альтернативні документи.

Переваги оформлення електронної трудової книжки

Окрім технологічного прогресу на зручності, які дає ЕТК, є ще декілька причин, чому тобі варто оформити її в електронному вигляді:

Доступ до даних з будь-якого місця з інтернетом.

Захист від підробок завдяки електронному підпису.

Швидке підтвердження стажу для пенсій та соцвиплат.

Автоматичне врахування стажу з 2004 року, однак для періоду до 2004 року слід додати документи самостійно.

