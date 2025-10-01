Как оформить электронную трудовую книжку: необходимые документы и пошаговая инструкция

Электронная трудовая книжка (ЭТК) — это цифровой аналог бумажной трудовой, введенный в Украине с 10 июня 2021 для упрощения учета трудовой деятельности, уменьшения бумажного документооборота и риска потери документов.
Оцифровка длится до 10 июня 2026 года, после чего бумажная версия станет необязательной, но ее следует хранить. Читай в материале, как оформить электронную трудовую книжку и что для этого нужно.
Как оформить электронную трудовую книжку: пошаговая инструкция
Оформить ЭТК можно самостоятельно или через работодателя на портале ПФУ:
- Авторизация: Зарегистрируйся на сайте ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, ID.GOV.UA или Дия.Подпись. КЭП получи в банке или налоговой;
- Подготовка документов: Просканируй все страницы трудовой книжки и другие документы.
- В кабинете перейди в Коммуникацию с ПФУ — Сведения о трудовых отношениях. Заполни данные, дай согласие на обработку персональных данных и загрузи скан-копии.
- Подтверждение: Подпиши электронно заявление и отошли — ПФУ проверит данные в течение нескольких дней.
- В разделе Электронная трудовая книжка проверяются записи. Если есть ошибки — обратись в ПФУ или в суд.
Работодатель вносит данные о работниках аналогично в разделе Сведения о трудовых отношениях рабочего.
Что нужно для оформления электронной трудовой книжки
Есть определенный перечень документов, которые нужно иметь, чтобы оформить электронную трудовую книжку
- Цветные скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки (в хронологическом порядке).
- Документы, подтверждающие стаж: дипломы, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет, справки по работе.
- Требования к сканированию: четкие сканы, 300 dpi, формат JPG или PDF, размер до 1 Мб, с печатями и подписями.
- Для ФЛП: выписка из ЕГР или справка из ГНС (записи о собственной деятельности не вносятся).
- Если трудовая книжка потеряна, используй альтернативные документы.
Преимущества оформления электронной трудовой книжки
Кроме технологического прогресса на удобства, которые дает ЭТК, есть еще несколько причин, почему тебе следует оформить ее в электронном виде:
- Доступ к данным из любого места в интернете.
- Защита от подделок благодаря электронной подписи.
- Быстрое подтверждение стажа для пенсий и соцвыплат.
- Автоматическое учет стажа с 2004 года, однако для периода до 2004 года следует добавить документы самостоятельно.
А также мы рассказывали, как оформить статус ребенка войны и кто его может получить.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!