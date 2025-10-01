Как оформить электронную трудовую книжку: необходимые документы и пошаговая инструкция

Электронная трудовая книжка (ЭТК) — это цифровой аналог бумажной трудовой, введенный в Украине с 10 июня 2021 для упрощения учета трудовой деятельности, уменьшения бумажного документооборота и риска потери документов.

Оцифровка длится до 10 июня 2026 года, после чего бумажная версия станет необязательной, но ее следует хранить. Читай в материале, как оформить электронную трудовую книжку и что для этого нужно.

Как оформить электронную трудовую книжку: пошаговая инструкция

Оформить ЭТК можно самостоятельно или через работодателя на портале ПФУ:

Авторизация: Зарегистрируйся на сайте ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, ID.GOV.UA или Дия.Подпись. КЭП получи в банке или налоговой; Подготовка документов: Просканируй все страницы трудовой книжки и другие документы. В кабинете перейди в Коммуникацию с ПФУ — Сведения о трудовых отношениях. Заполни данные, дай согласие на обработку персональных данных и загрузи скан-копии. Подтверждение: Подпиши электронно заявление и отошли — ПФУ проверит данные в течение нескольких дней. В разделе Электронная трудовая книжка проверяются записи. Если есть ошибки — обратись в ПФУ или в суд.

Работодатель вносит данные о работниках аналогично в разделе Сведения о трудовых отношениях рабочего.

Что нужно для оформления электронной трудовой книжки

Есть определенный перечень документов, которые нужно иметь, чтобы оформить электронную трудовую книжку

Цветные скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки (в хронологическом порядке).

Документы, подтверждающие стаж: дипломы, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет, справки по работе.

Требования к сканированию: четкие сканы, 300 dpi, формат JPG или PDF, размер до 1 Мб, с печатями и подписями.

Для ФЛП: выписка из ЕГР или справка из ГНС (записи о собственной деятельности не вносятся).

Если трудовая книжка потеряна, используй альтернативные документы.

Преимущества оформления электронной трудовой книжки

Кроме технологического прогресса на удобства, которые дает ЭТК, есть еще несколько причин, почему тебе следует оформить ее в электронном виде:

Доступ к данным из любого места в интернете.

Защита от подделок благодаря электронной подписи.

Быстрое подтверждение стажа для пенсий и соцвыплат.

Автоматическое учет стажа с 2004 года, однако для периода до 2004 года следует добавить документы самостоятельно.

