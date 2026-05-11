Усик-Ф’юрі: британець кинув виклик українському чемпіону на третій бій, той відповів

Світ професійного боксу завмер в очікуванні грандіозного завершення одного з найвидатніших протистоянь сучасності. Британський Циганський король Тайсон Ф’юрі та український володар титулів у надважкій вазі Олександр Усик публічно обмінялися заявами про готовність вийти на ринг утретє.

Як повідомляє видання The Ring, обидва чемпіони налаштовані на фінальну крапку в їхній спільній історії.

План Тайсона: спочатку Джошуа, потім — Ф’юрі Усик 3 бій

Попри дві поразки від українця, Тайсон Ф’юрі не втрачає своєї фірмової самовпевненості. Британський ексчемпіон заявив, що його головною метою на найближчий час є розгром Ентоні Джошуа, після чого він планує повернути борги Усику.

Спочатку я нокаутую Ентоні Джошуа. А потім я повернуся за кролячим пирогом. Жадібний живіт хоче добавки. У цьому дивізіоні є лише я. Якщо ти прагнеш великих грошей, то це не Кабаєл і не Дюбуа. Це Циганський король, — емоційно висловився британець.

Така зухвала заява лише підігріває інтерес до того, коли і де може відбутися бій Ф’юрі та Усика, адже Тайсон вважає себе головним мейк-івентом у боксі незалежно від результатів останніх поєдинків.

Реакція українця: Усик готовий до зустрічі в будь-якій точці світу

Олександр Усик не забарився з відповіддю. Через відеозвернення, яке поширив голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі аль аш-Шейх, українець підтвердив, що готовий битися знову.

Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — я приїду куди завгодно. Давай зробимо це! Жадібний живіт — мій друг, — спокійно та іронічно відповів Олександр.

Сьогодні поєдинок Усика та Ф’юрі є найбажанішим видовищем для фанатів боксу. Олександр своєю відповіддю вкотре довів, що не боїться жодних викликів і готовий захищати свій статус короля дивізіону.

Графік боксерів: що передуватиме трилогії

Попри те, що ідея третього бою вже в повітрі, обидва атлети мають виконати свої поточні зобов’язання. Наразі Олександр Усик готується до нетипового для себе виклику — зустрічі з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном. Бій запланований на 23 травня в Єгипті.

Тайсон Ф’юрі, своєю чергою, після успішного повернення та перемоги над Арсланбеком Махмудовим, зосереджений на британському дербі проти Ентоні Джошуа. Лише після того, як ці поєдинки завершаться, промоутери зможуть офіційно оголосити дату, коли вкотре зіткнуться ф’юрі усик.

