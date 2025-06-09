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Дилемма Каховской ГЭС: нужно ли восстанавливать объект и что будет с Большим лугом

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 июня 2025, 19:00
Дилемма Каховской ГЭС: нужно ли восстанавливать объект и что будет с Большим лугом

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