Дилемма Каховской ГЭС: нужно ли восстанавливать объект и что будет с Большим лугом

Дно Каховского водохранилища сейчас — это густые заросли леса, лабиринты из проливов, пение птиц и разнообразие живых организмов. Здесь постепенно восстанавливается Большой луг — историческая местность времен казачества, которую в свое время затопил СССР.

Сбылись ли самые плохие прогнозы и что происходит с местностью после второй годовщины подрыва Каховской ГЭС? DW Ukraine поговорили с экологами о будущем месте, которое ранее заполонили бескрайние воды.

Большой луг вместо Каховской ГЭС: как природа отнимает свое

На месте вод снова возникают плавни, особенность которых состоит в том, что русло реки делится на рукава, разделяя пойменные острова. Таких проливов в этой местности немало, говорит эколог Вадим Манюк.

— Серая зона недоступна для исследований, но там точно должны быть подобные проливы. Более того, там могут быть протоки с хорошими быстрой течью, узкие протоки, более широкие, например, плеса. И вот эти лабиринты из проливов существовали и до затопления Большого луга.

Раньше запорожцы по ним ходили по своим лодкам. Сейчас здесь восстанавливает свое господство природа. В лугу можно встретить орлана-белохвоста, цаплю, змей, ондатру и следы диких кабанов.

Находят и кости древних животных: мамонтов, шерстистых носорогов и т.д. Их возраст — от десятков до сотен тысяч лет. Часто встречаются пеньки от деревьев, которые пилили еще перед затоплением водохранилища в 50-е годы.

А еще стало больше разнотравья. Год назад здесь росло около 200 видов цветковых растений, а сейчас их стало около полутысячи.

— Скирида массово цветет сейчас, мак в плавнях появился, самосевом расселяется. Даже чертополох вьющийся, козельцы. В первый год этого всего не было.

Со временем здесь могут формироваться лучные участки. И как раз наши предки, жившие возле Большого луга, ценили его за то, что здесь было много пастбищ и можно было косить очень чудесное сено для скота.

Ивы и тополя на месте воды выросли до 5-6 метров и стали настоящими деревьями. Это не просто насаждение, а настоящая стена из растений.

Этот год был непростым для молодого Большого луга. Вторая половина лета и начало осени были очень засушливыми, из-за чего почвы высохли и деревья стали усыхать, но весной все восстановилось.

— Если в этом сезоне снова будет засуха, это уже будет труднее, потому что один сезон легко для дерева, второй труднее, третий может быть критическим и последним. Пока мы видим, что деревья зеленеют.

Вернется ли сюда вода для ГЭС

После того как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, сразу начались дискуссии по восстановлению гидроэлектростанции после деоккупации этой территории. Впрочем, экологи категорически против.

Реанимация Каховской ГЭС — очень серьезный вопрос и единолично никакие властные структуры не должны его решать. Это дело всенародное, потому что это касается экологии и миллионов населения на юге Украины, — уверен эколог и историк аграрной науки Петр Вольвач.

В то же время гидроэнергетики настаивают, что Каховский гидроузел обеспечивал водоснабжение для населения и предприятий, орошение для сельского хозяйства, судоходство и балансировал энергосистему. В настоящее время воды не хватает.

— Вода в колодцах исчезла и исчезает с каждым годом. После подрыва буквально в первые полгода вода снизилась до 5 м. В тех скважинах, которые были на уровне 15 м, уже нет воды, — объясняет директор Каховской ГЭС Олег Пащенко.

Он добавляет, что еще два-три года и воды будет катастрофически не хватать во многих южных регионах. Населённые пункты, расположенные в 80 км от ГЭС, уже чувствуют это на себе.

Он уверен, что дальше будет только хуже. Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, а также Крым нуждаются в воде.

Из-за проблем с водой не могут по полной работе ни сельское хозяйство, ни промышленность. Подземной воды на все не хватит.

В Укргидроэнерго начали разрабатывать экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС и водохранилища. Первый этап — исследование повреждений дна и строительство временных сооружений.

На восстановление может уйти 5-6 лет, ведь только для того чтобы наполнить водохранилище водой, нужно два года. Однако это обеспечит стратегический запас питьевой воды в регионе, утверждают в предприятии.

Но специалисты добавляют, что кроме дефицита воды стоит помнить и о Запорожской АЭС. Без Каховского водохранилища полноценно и безопасное функционирование станции невозможно.

Однако экологи добавляют, что любое новое затопление Большого луга может стать самым плохим преступлением против нашей природы и истории.

— Если это будет не какой-то правоохранительный объект, то интерес к нему будет. Я уверен, что это может быть национальный парк, ну, скажем, в десятке лучших национальных парков Европы, — уверен Вадим Манюк.

Экологи стараются не допустить уничтожения еще одной экосистемы, возродившейся на дне Каховского моря. А гидроэнергетики утверждают, что региону жизненно необходима современная станция с учетом лучших мировых практик.

Однако сейчас дальнейшая судьба Каховского водохранилища на паузе из-за частичной оккупации региона.

Ранее мы рассказывали, что на дне Каховского водохранилища обнаружили новую угрозу — токсический осадок.

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