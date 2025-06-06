Для тебя Война в Украине

Годовщина подрыва Каховской ГЭС — хронология событий и последствия циничного теракта россиян для Украины

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 июня 2025, 08:30
Каховская ГЭС

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