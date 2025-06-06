Годовщина подрыва Каховской ГЭС — хронология событий и последствия циничного теракта россиян для Украины

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, спровоцировав одну из крупнейших экологических и гуманитарных катастроф в истории Украины. Это была пятая по размеру ГЭС в Украине. Подрыв вызвал масштабные затопления, человеческие жертвы и масштабные разрушения.

Одной из причин разрушения водохранилища было оттягивание продвижения Сил обороны Украины. Однако это еще один акт геноцида украинского народа и доказательство террористических намерений страны-агрессора любыми путями углубить противостояние.

Вікна-новини собрали хронологию, как происходил подрыв Каховской ГЭС, какие последствия для экологии и экономики он повлек и подлежит ли водохранилищу восстановлению.

Первая годовщина подрыва Каховской ГЭС — хронология событий российского теракта

Каховская ГЭС находилась под оккупацией российской армии с начала полномасштабного вторжения. Вместе со станцией оккупанты взяли в заложники всех специалистов объекта. На территории ГЭС россияне разместили свои войска и обустраивали командные пункты.

Еще в октябре 2022 года появилась первая информация, что россияне заминировали дамбы и агрегаты Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество международных наблюдателей отреагировать на акт терроризма:

— Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон.

В СНБО тоже сообщали про возможный подрыв Каховской ГЭС. Как оказалось, не зря.

Уже 6 июня 2023 в 02:35 и 02:54 ночи в Украине и Румынии сейсмические датчики обнаружили сигнал о мощном взрыве. Спутники-разведчики США с инфракрасными датчиками зафиксировали следы тепла, как свидетельствовали — в районе плотины произошел мощный взрыв.

Впоследствии в Херсонской ОВА в 06:45 заявили: российская армия совершила очередной акт террора — подорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов.

Чуть позже в Укрэнерго подтвердили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

В 9:00 глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщил, что вода прошла уже половину пути. Критической отметки она достигнет примерно в 11 часов. В Херсоне частично подтапливает микрорайон Корабел.

А уже в 12.00 начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в районе Остров продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Районы Гидропарк и Нефтегавань в Херсоне уже затоплены.

В Новой Каховке на утро были подтоплены зоопарк, летний театр, кафе и детская площадка. В 12:30 стало известно о затоплении центра города. Получить какую-либо информацию из населенного пункта было сложно, ведь оккупанты глушили связь для местных жителей.

Однако самой сложной оказалась ситуация на оккупированном левобережье Херсона. Украинские спасатели и волонтеры не имели доступа к населенным пунктам с той стороны Днепра, а значит, люди остались наедине со стихией.

Больше всего пострадал населенный пункт Олешки. Там вода начала затапливать улицы еще в 15:00 6 июня, а вскоре почти полностью затопила город. В то же время после затопления оккупационные власти не проводили эвакуацию населения.

7 июня мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил, что из-за подрыва Каховской ГЭС город затоплен на 90%. Остальные населенные пункты Олешковской ОТГ так или иначе пострадали от воды.

Большая вода начала постепенно отходить от Херсонской области только через неделю, оставляя после себя мусор, остатки домов, тела животных и разрушенные города.

Реакция российских официальных лиц

Российские пропагандисты поначалу опровергали данные о том, что ГЭС была взорвана. Лишь впоследствии они решили сменить риторику, заявив, что небольшой взрыв действительно раздался, однако виноваты в этом украинцы

Глава администрации Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы пошла на такие шаги из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления.

А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина “решилась на подрыв, ведь собирается перебросить подразделения по херсонскому направлению в район наступательных действий”.

А постпред России в ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза ООН в связи с подрывом Каховской ГЭС.

По факту разрушения СБУ сразу открыла уголовное дело против россиян по двум статьям Уголовного кодекса:

статья 438 — нарушение законов и обычаев войны;

статья 441 — экоцид.

Читать по теме Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы Читай в нашем материале о последствиях подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Согласно информации Независимой международной комиссии ООН, из-за катастрофы на подконтрольных Украине территориях погибли 33 граждан, 28 получили ранения, более 40 человек считаются пропавшими без вести.

Подсчитать точное количество пострадавших и погибших на временно оккупированных территориях невозможно, ведь оккупационные власти не проводили эвакуацию и не вели статистику.

Тысячи жилых домов полностью разрушены стихией и не подлежат восстановлению. Общий ущерб от затопления оценивается в миллиарды долларов. Однако стало очевидным, что больше всего пострадала природа и экология.

Украинский эколог, эксперт по заповедному делу и охране биоразнообразия, директор Украинской природоохранной группы Алексей Василюк в комментарии Фактам ICTV рассказал, что подрыв Каховской ГЭС нанес ущерб, который можно разделить на три блока: стекание воды из водохранилища, затопление территорий и опреснение.

Вся зона затопления, а это около 120 тысяч гектаров, была полностью смыта. На первых островах после Каховской дамбы уровень воды поднялся на 12 метров.

Погибли сотни тысяч копытных и хищных животных, птиц с гнездами, земноводных, пресмыкающихся. Также была уничтожена рыба, раки и пресноводные моллюски из Днепра, потому что они попали в соленое море.

— Погибли насекомые и множество мелких организмов, которые даже не видны невооруженным глазом, но они, например, формируют наши почвы. Именно благодаря мелким микроскопическим животным растительные остатки превращаются в почву. И все это было уничтожено, — говорит эколог.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС Херсонская область потеряла 94% воды для сельского хозяйства и промышленности. Потери Днепропетровской области составляют 64%, а Запорожской — 70%.

Что на территории Каховской ГЭС сейчас

В первые месяцы после затопления то, что раньше было огромным водоемом, превратилось в пустыню. Однако в апреле 2024 года в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода.

Эколог Алексей Василюк утверждает, что подрыв Каховской ГЭС и затопление стали причиной масштабной гибели лесов на юге Украины.

Через две недели потопа леса вокруг городов Олешки, Голой Пристани, на Кинбурнской косе, сильно вымокли, а теперь усыхают из-за нехватки воды. Взорвать новые деревья на песке в нынешнем климате не получится.

Однако есть и хорошие новости. Каховское водохранилище в долине Днепра постепенно превращается в исторический Великий Луг — местность, тесно связанная с украинским казачеством.

На 150 тысячах гектаров некогда большого водоема образовался густой ивовой лес. Условия, которые образовались на дне Каховского водохранилища, идеальны для прорастания этих деревьев.

О восстановлении Каховского водохранилища речь не идет из-за отсутствия средств и близости местности к линии столкновения. Однако 18 июля 2023 года Кабинет министров Украины принял постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируют все инженерные конструкции и подготовят базу для восстановления ГЭС.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена гидроэлектростанция. Этот этап предполагает проведение строительных работ.

Заказчиком работ выступает Укргидроэнерго. Вместо старой Каховской ГЭС рассматривают вариант строительства вдвое более мощной электростанции. Кроме того, проект предусматривает строительство рыбопропускного сооружения, которое не было на разрушенной станции. Чтобы восстановить потенциал объекта, нужно примерно 7-8 лет.

А об исторических памятниках, скрывавшихся в глубинах Каховского водохранилища в течение десятилетий, мы рассказывали в нашем материале.

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