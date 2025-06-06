Річниця підриву Каховської ГЕС — хронологія подій та наслідки цинічного теракту росіян для України

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, спровокувавши одну з найбільших екологічних та гуманітарних катастроф в історії України. Це була п’ята за розміром ГЕС в Україні. Підрив спричинив масштабні затоплення, людські жертви та руйнування.

Однією з причин для зруйнування водосховища було відтягнення просування Сил оборони України. Однак заразом це ще один акт геноциду українського народу та доказ терористичних намірів країни-агресорки будь-якими шляхами заглибити протистояння.

Вікна-новини зібрали хронологію, як відбувався підрив Каховської ГЕС, які наслідки для екології та економіки він спричинив та чи підлягає водосховище відновленню.

Перша річниця підриву Каховської ГЕС — хронологія подій російського теракту

Каховська ГЕС перебувала під окупацію російської армії з початку повномасштабного вторгнення. Разом зі станцією окупанти взяли у заручники всіх фахівців об’єкта. На території ГЕС росіяни розташували свої війська та облаштовували командні пункти.

Ще у жовтні 2022 року з’явилася перша інформація, що росіяни замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту міжнародних спостерігачів відреагувати на акт тероризму:

— Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

В РНБО теж повідомляли про можливий підрив Каховської ГЕС. Як виявилося, не дарма.

Вже 6 червня 2023 року о 02:35 та 02:54 ночі в Україні та Румунії сейсмічні датчики виявили сигнал про потужний вибух. Супутники-розвідники США з інфрачервоними датчиками зафіксували сліди тепла, які свідчили — в районі греблі стався потужний вибух.

Згодом в Херсонській ОВА о 06:45 заявили: російська армія скоїла черговий акт терору — підірвала Каховську ГЕС. За п’ять годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація жителів небезпечних районів.

Трохи пізніше в Укренерго підтвердили, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

О 9:00 голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що вода пройшла вже половину шляху. Критичної відмітки вона досягне приблизно об 11:00. В Херсоні частково підтоплює мікрорайон Корабел.

А вже о 12:00 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що у районі Острів продовжується евакуація з трьох пунктів збору. Райони Гідропарк та Нафтогавань у Херсоні вже затоплено.

У Новій Каховці станом на ранок були підтоплені зоопарк, літній театр, кафе і дитячий майданчик. О 12:30 стало відомо про затоплення центру міста. Отримати бодай якусь інформацію з населеного пункту було складно, адже окупанти глушили зв’язок для місцевих мешканців.

Однак найскладнішою виявилася ситуація на окупованому лівобережжі Херсонщини. Українські рятувальники та волонтери не мали доступу до населених пунктів з того боку Дніпра, а отже люди залишилися наодинці зі стихією.

Найбільше постраждав населений пункт Олешки. Там вода почала затоплювати вулиці ще о 15:00 6 червня, а невдовзі майже повністю затопила місто. Водночас після затоплення окупаційна влада не проводила евакуацію населення.

7 червня мер Олешок Євген Рищук повідомив, що через підрив Каховської ГЕС місто затоплене на 90%. Інші населені пункти Олешківської ОТГ так чи інакше постраждали від води.

Велика вода почала поступово відходити від Херсонщини лише за тиждень, лишаючи по собі сміття, залишки будинків, тіла тварин та зруйновані міста.

Реакція російських офіційних осіб

Російські пропагандисти спочатку спростовували дані про те, що ГЕС була підірвана. Лише згодом вони вирішили змінити риторику, заявивши, що невеликий вибух дійсно пролунав, однак винні в цьому українці

Глава адміністрації Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито пішла на такі кроки через відсутність успіхів у ході контрнаступ.

А міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна “зважилася на підрив, адже збирається перекинути підрозділи з херсонського напрямку в район наступальних дій”.

А постпред Росії в ООН Василь Небензя закликав скликати засідання Радбезу ООН у зв’язку з підривом Каховської ГЕС.

За фактом руйнування, СБУ одразу відкрила карну справу проти росіян за двома статтями Кримінального кодексу:

стаття 438 — порушення законів та звичаїв війни;

стаття 441 — екоцид.

Читати на тему Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи Читай у нашому матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Згідно з інформацією Незалежної міжнародної комісії ООН, через катастрофу на підконтрольних Україні територіях загинули 33 громадян, 28 зазнали поранень, понад 40 людей вважаються зниклими безвісти.

Підрахувати точну кількість постраждалих і загиблих на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо, адже окупаційна влада не проводила евакуацію та не вела статистику.

Тисячі житлових будинків були повністю зруйновані стихією та не підлягають відновленню. Загальні збитки від затоплення оцінюють у мільярди доларів. Однак наразі стало очевидним, що найбільше постраждала природа та екологія.

Український еколог, експерт із заповідної справи та охорони біорізноманіття, директор Української природоохоронної групи Олексій Василюк у коментарі Фактам ICTV розповів, що збитки від підриву Каховської ГЕС можна поділити на три блоки: стікання води з водосховища, затоплення територій і опріснення Чорного моря.

Вся зона затоплення, а це близько 120 тисяч гектарів, була повністю змита. На перших островах після Каховської греблі рівень води піднявся на 12 метрів.

Загинули сотні тисяч копитних і хижих тварин, птахів із гніздами, земноводних, плазунів. Також була знищена риба, раки та прісноводні молюски з Дніпра, бо вони потрапили у солоне море.

— Загинули комахи й безліч дрібних організмів, яких навіть не видно неозброєним оком, але вони, наприклад, формують наші ґрунти. Саме завдяки дрібним мікроскопічним тваринам рослинні залишки перетворюються на ґрунт. І все це було знищено, — каже еколог.

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що через підрив Каховської ГЕС Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрати Дніпропетровської області становлять 64%, а Запорізької — 70%.

Що на території Каховської ГЕС зараз

У перші місяці після затоплення те, що раніше було величезною водоймою, перетворилося на пустелю. Проте у квітні 2024 року до Каховського водосховища знову почала прибувати вода.

Еколог Олексій Василюк стверджує, що одним із наслідків підриву Каховської ГЕС та затоплення стала масштабна загибель лісів на півдні України.

За два тижні потопу ліси навколо міст Олешки, Голої Пристані, на Кінбурнській косі, сильно вимокнули, а тепер всихають через нестачу води. Висадити нові дерева на піску в нинішньому кліматі не вийде.

Однак є і гарні новини. Каховське водосховище у долині Дніпра поступово перетворюється на історичний Великий Луг — місцевість, яка тісно пов’язана з українським козацтвом.

На 150 тисячах гектарів колись великої водойми утворився густий вербовий ліс. Умови, які утворилися на дні Каховського водосховища, наразі ідеальні для проростання цих дерев.

Наразі про відновлення Каховського водосховища не йдеться через відсутність коштів та близькість місцевості до лінії зіткнення. Однак 18 липня 2023 Кабінет міністрів України ухвалив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектують усі інженерні конструкції та підготують необхідну базу для відновлення ГЕС.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована гідроелектростанція. Цей етап передбачає проведення будівельних робіт.

Замовником робіт є Укргідроенерго. Замість старої Каховської ГЕС розглядають варіант будівництва вдвічі потужнішої електростанції. Крім того, проект передбачає будівництво рибопропускної споруди, якої не було на зруйнованій станції. Щоб відновити потенціал об’єкта потрібно приблизно 7-8 років.

А про історичні пам’ятки, що ховалися в глибинах Каховського водосховища протягом десятиліть ми розповідали в нашому матеріалі.

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