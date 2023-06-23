Матір — Січ, а батько — Великий Луг. Що приховувало Каховське водосховище десятки років: пояснення історика

Техногенна катастрофа у Херсонській області, яку спричинили росіяни, накрила водою поселення вниз до Дніпра, а з іншого боку — відкрила Великий Луг, який у 1955-1957 роках був знищений та затоплений тими ж росіянами під час будівництва Каховської ГЕС.

Тепер територія козацької Запорізької Січі знову опинилася на поверхні. У прямому ефірі телемарафону Єдині новини кандидат історичних наук Олександр Алфьоров розповів, що ж насправді приховувало Каховське водосховище і чим ці знахідки важливі для нашої історії.

За словами історика, Великий Луг є нічим іншим, як пуповиною українського козацтва. Адже козаки казали: “Матір — Січ, а батько — Великий Луг”.

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Історія Великого Лугу

Олександр Алфьоров каже, що козаки часто переховувалися на території Великого Лугу, влаштовували там пастки ворогам.

Під водами Каховського водосховища свого часу опинилися п’ять або шість козацьких січей.

— Для нас, українців, зараз важливо побачити хоча б ці території та уявити, як там жили козаки. Це наша історія, — зазначає Олександр Алфьоров.

Разом з тимц, на території Великого Лугу також є й багато пам’яток, курганів часів скіфів. Ймовірно, під водою могло опинитися золото чи й бронза скіфів.

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Також історик зауважує, що Олешки, які росіяни затопили та навіть не проводили звідти евакуації мирного населення, внаслідок чого загинуло до п’яти сотень цивільних, це колишня Олешківська Січ, де також знаходився порт часів Київської Русі.

— Тож, цілком ймовірно, що майбутні дослідження Великого Лугу дадуть нам відомості про життя там поселень ще за часів Київської Русі чи й самих скіфів, — наголошує історик.

Які наслідки підриву Каховської ГЕС та знищення водосховищ, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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