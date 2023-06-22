Велика вода відійшла. Як люди повертаються до рідного Херсона після підриву окупантами Каховської ГЕС

У Херсоні після того, як зійшла велика вода, відкрили для місцевих мікрорайон Острів. Там херсонці вже можуть дістатися до своїх будинків. Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС продовжують ліквідовувати.

На місцях підтоплення працюють комунальники. Утім люди вже беруться розчищати свої обійстя від бруду та мулу.

Пані Людмила у рідній Чорнобаївці неподалік Херсона пережила окупацію. На її очах росіяни забрали в полон сина. Тепер жінка оговтується після теракту на Каховській ГЕС. Її обійстя було повністю затоплене.

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Усі меблі у її будинку понищені водою. Не лишилося нічого ані від городини, ані від квітів. Людмила встигла врятувати лише собак та своє невеличке господарство.

А це вже Херсон. Пан Юрій веде нас до свого будинку. Ось цей матрац тепер Юрію в будинку за ліжко. А невеличка частина кухні, яку чоловік прибрав від мулу, — за житло.

Юрій згадує, коли вода стрімко почала прибувати, найперше кинувся рятувати хвору матір та допоміг стареньким сусідам вибратися з будинків. Сам лише встиг зачинити оселю, аби вода не винесла речі. Пересувався на плоту та дві доби жив просто на даху.

Я пережив це все на горищі. Вчора тільки спустився, — розповідає мешканець Херсона Юрій.

Херсону приїхали допомагати фахівці із 13 українських областей. Тут працюють 200 комунальників і 40 одиниць техніки. Та спорядження катастрофічно не вистачає. Його розікрали росіяни.

Поки активно допомагають волонтери. У тій частині міста, яка не пішла під воду, курсує транспорт, працюють деякі крамниці. До того часу, поки в місті не чутно ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що відомо про атаку на Чонгарський міст.

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