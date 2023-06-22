Україна

Велика вода відійшла. Як люди повертаються до рідного Херсона після підриву окупантами Каховської ГЕС

Луїза Єрьоміна 22 Червня 2023, 21:00

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