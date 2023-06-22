Інший пішов? Що відомо про атаку на Чонгарський міст — версії події

У ніч на 22 червня стало відомо про вибухи на Чонгарському мості, який з’єднує Херсонську область і Крим. Тож тепер в’їзд на півострів закрито. Про подію заявив так званий голова півострова, колаборант Сергій Аксьонов.

Перші світлини пошкодженого мосту вже публікують різні Telegram-канали. На них чітко видно пробоїни та понівечену арматуру. Канали повідомляють, що міст серйозно пошкоджений.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував подію в ефірі телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що є кілька версій вибуху на Чонгарському мосту.

Зараз також дивляться

Атака по мосту в Чонгарі: версії вибуху

Однією з версій вибуху є землетрус, який стався за 60 км від окупованого Севастополя. Інша версія — міст через Чонгар почав нарешті розміновуватися, але не дуже добрим чином для окупантів.

Ну і ми говоримо про те, що процес деокупації Криму розпочався. І це нагадування ворогам, що ще є можливість виїхати на територію РФ, — зазначив Братчук.

Він додав: Україна демонструє підхід, який є дуже виваженим з військової точки зору: порушує логістичні зв’язки та можливості ворога.

У бойових діях ЗСУ допомагає звільняти території тимчасово окупованого Криму українське підпілля.

Братчук додав, що вибух на мості в Чонгарі — нагадування, що війна триває.

Україна теж демонструє, що свої території вона буде повертати. І має право влучати тими засобами вогневого ураження, які у нас вже є, по військових об’єктах.

— А говорімо відверто, міст через Чонгар — об’єкт військової інфраструктури. Тому окупантам треба здаватися, — резюмує речник.

Росія звикла привласнювати те, що їй не належить. Та, як показує історія, єдиною тактикою повернути своє, є боротьба. Кримські татари, чий дім привласнили окупанти, теж не припиняють боротися.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, розповіла про кримський спротив у 2014 та сучасні події.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.