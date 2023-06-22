Україна

Інший пішов? Що відомо про атаку на Чонгарський міст — версії події

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 22 Червня 2023, 11:31
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