Второй пошел? Что известно об атаке на мост в Чонгаре — версии события

В ночь на 22 июня стало известно о взрывах на мосту в Чонгаре, соединяющем Херсонскую область и Крым. Теперь въезд на полуостров закрыт. Об инциденте заявил так называемый глава полуострова, коллаборант Сергей Аксенов.

Первые фотографии поврежденного моста уже публикуют различные Telegram-каналы. На них четко видны пробоины и изувеченная арматура. Каналы сообщают, что мост серьезно поврежден.

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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал событие в эфире телемарафона Єдині новини. Он отметил, что существует несколько версий взрыва на Чонгарском мосту.

Атака по мосту в Чонгаре: версии взрыва

Одной из версий взрыва является землетрясение, которое произошло в 60 км от оккупированного Севастополя. Еще одна версия – мост через Чонгар начал наконец разминирование, но не очень хорошим образом для оккупантов.

Да и мы говорим о том, что процесс деоккупации Крыма начался. И это напоминание врагам, что есть еще возможность выехать на территорию РФ, — отметил Братчук.

Он добавил: Украина демонстрирует подход, очень взвешенный с военной точки зрения: нарушает логистические связи и возможности врага.

В боевых действиях ВСУ помогает освобождать территории временно оккупированного Крыма украинское подполье.

Братчук добавил, что взрыв на мосту в Чонгаре – напоминание, что война продолжается.

Украина тоже демонстрирует, что свои территории она будет возвращать. И имеет право попадать теми средствами огневого поражения, которые у нас уже есть, по военным объектам.

— Откровенно говоря, мост через Чонгар — объект военной инфраструктуры. Поэтому оккупантам нужно сдаваться, — резюмирует спикер.

Россия привыкла присваивать то, что ей не положено. Но, как показывает история, единственной тактикой вернуть свое является борьба. Крымские татары, чей дом присвоили оккупанты, тоже не перестают бороться.

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