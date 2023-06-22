На воре и шапка горит: как и зачем россияне утилизируют украинские корабли в Крыму

Мы не знаем, когда война закончится. Но мы знаем, что ВСУ делают для этого больше, чем просто возможно. А ещё можем наблюдать, как россияне боятся украинского контрнаступления.

Россияне приступили к утилизации украинских кораблей, которые были захвачены ещё в 2014 году в Крыму. Об этом говорит спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телемарафоне Єдині новини Яне Брензей.

Он отметил, что до этого оккупанты разбирали их на детали, а сейчас это все может раскрыться, поэтому они решили замести следи.

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Почему Россия утилизирует украинские корабли в Крыму

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне, вероятно, чувствуют приближение контрнаступательных действий к полуострову. Поэтому стараются уничтожить следы своих краж.

Также представитель ВМС ВСУ говорит, что на протяжении всей российско-украинской войны армия РФ не вводила украинские корабли в аннексированном Крыму в собственный флот.

— Россияне все время держали эти корабли как можно дальше от своих. Также известно, что среди всех кораблей есть и Черкассы, о котором Украина сняла одноименный фильм.

Россияне иногда любят играть в так называемую “законность”.

Можно вспомнить даже момент, когда в прошлом году оккупанты были на границе Николаевской области и строили свою линию обороны четко по административной границе Херсонской области, — объясняет Плетенчук.

Также представитель ВМС ВСУ рассказал, что Украина уже готовится к работе корабельной коалиции, а перед военными морских сил будет стоять задача разминирования акватории Черного моря.

Тем временем ВСУ уже освобождают когда-то потерянные позиции! Детальнее об успехах украинцев на фронте читай в нашем материале.

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