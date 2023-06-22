Україна

На злодієві шапка горить: як і для чого росіяни утилізують українські кораблі в Криму

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Червня 2023, 08:00
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