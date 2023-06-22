На злодієві шапка горить: як і для чого росіяни утилізують українські кораблі в Криму

Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Але ми знаємо, що ЗСУ роблять для цього більше, ніж просто можливо. А ще можемо спостерігати, як росіяни бояться українського контрнаступу.

Росіяни розпочали утилізацію українських кораблів, які були захоплені ще у 2014 році у Криму. Про це говорить речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у телемарафоні Єдині новини Яні Брензей.

Він зазначив, що до цього окупанти розбирали їх на деталі, а зараз це все може викритись, тож вони вирішили замести сліди.

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За словами Дмитра Плетенчука, росіяни, ймовірно, відчувають наближення контрнаступальних дій до півострова. А тому намагаються знищити сліди своїх крадіжок.

Також речник ВМС ЗСУ каже, що протягом всієї російсько-української війни армія РФ не вводила українські кораблі в анексованому Криму до власного флоту.

— Росіяни весь час тримали ці кораблі якомога далі від своїх. Також відомо, що серед всіх кораблів є й Черкаси, про який Україна зняла однойменний фільм.

Росіяни інколи люблять гратися у так звану “законність”.

Можна пригадати навіть момент, коли минулого року окупанти були на кордоні Миколаївської області й будували свою лінію оборони чітко по адміністративному кордону Херсонської області, — пояснює Плетенчук.

Також речник ВМС ЗСУ розповів, що Україна вже готується до дії корабельної коаліції, а перед військовими морських сил стоятиме завдання розмінування акваторії Чорного моря.

Тим часом ЗСУ уже звільняють колись втрачені позиції! Детальніше про успіхи українців на фронті читай у нашому матеріалі.

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