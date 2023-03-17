Корабельна коаліція та “секрети” нейтральних вод: як Україна веде війну в морі

Війна в Україні змогла вивести нашу армію на новий рівень. Попри всі випробування та російські наративи, начебто окупанти знищили всю нашу авіацію та весь наш флот ще першого ж дня війни, українські сили оборони на землі, в повітрі та у воді воюють за незалежність країни.

Як зараз ведеться боротьба у морі та скільки відсотків узбережжя нині контролює Україна, розповів капітан першого рангу запасу, екс-заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко у прямому ефірі телеканалу FreeДом.

Він розповів, що Україна веде морську оборону з моменту повномасштабного вторгнення Росії минулого року. За його словами, сьогодні наша країна контролює 20% свого узбережжя та обмежена у судноплавстві, що невигідно всьому світу.

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Корабельна коаліція України

Експерт вважає, що для звільнення нашого Криму та Херсонської області Україна не може обійтися без кораблів.

До такої важливої ініціативи вже доєдналися три країни, які тепер голова Міноборони Олексій Резніков назвав корабельною коаліцією. До корабельної коаліції України доєдналися Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Очікувано, що коаліція й надалі розширятиметься.

Країнам в ЄС та НАТО є що запропонувати Україні: ми говоримо і про катери, і про БПЛА.

Особливо це важливо робити вже зараз, щоб Україна не втрачала можливості експортувати продукцію у світ.

Що відомо про збитий Росією американський БПЛА

Андрій Риженко каже: справді, американський БПЛА був збитий літаками РФ. Заливши його паливом, вони навмисне зробили безпілотник некерованим.

— Цей БПЛА впав на глибині 1200–1500 м в акваторії Чорного моря, десь за 120 км від Севастополя, — пояснює експерт.

І хоч там російська присутність збільшилася, можемо припускати, що в них достатніх засобів для підійому цього БПЛА немає.

Вчора також у ЗМІ з’явилися повідомлення, що США готують свою операцію для того, щоб дістати БПЛА та не дати доступу до нього РФ. Для цього навіть були проведені переговори зі Стамбулом.

— Американці мають на це право, адже Чорне море є нейтральними водами. В будь-якому разі все це буде робитися в інтересах України, — каже екс-заступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Водночас Росії дуже кортить здобути будь-яку інформацію з американського безпілотника, попри всі домовленості зі США ще з часів Холодної війни.

Натомість з Україною залишається весь світ: стало відомо, що Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29 і ЗРК Куб — що відомо про це, читай у нашому матеріалі.

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