Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29 і ЗРК Куб — що відомо

Європейські країни продовжують допомагати Україні. Цього разу Словаччина ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Читай у нашому матеріалі, скільки винищувачів МіГ-29 отримає Україна і що ще передадуть нашим захисникам.

На позачерговому онлайн-засіданні Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 Україні. Вирішено, що Україні передадуть 13 винищувачів МіГ-29 та зенітно-ракетні комплекси Куб радянського виробництва.

Допомогу передадуть безоплатно відповідно до Конституції Республіки Словаччина. Про нову допомогу повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Гегер під час прес-конференції.

Згодом він підтвердив це на своїй сторінці у Twitter:

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia