Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29 і ЗРК Куб — що відомо

Європейські країни продовжують допомагати Україні. Цього разу Словаччина ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29.
Читай у нашому матеріалі, скільки винищувачів МіГ-29 отримає Україна і що ще передадуть нашим захисникам.
На позачерговому онлайн-засіданні Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 Україні. Вирішено, що Україні передадуть 13 винищувачів МіГ-29 та зенітно-ракетні комплекси Куб радянського виробництва.
Допомогу передадуть безоплатно відповідно до Конституції Республіки Словаччина. Про нову допомогу повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Гегер під час прес-конференції.
Згодом він підтвердив це на своїй сторінці у Twitter:
#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023
#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia
Словаччина більше не використовує свої винищувачі МіГ-29. З минулого року почалася нестача запчастин і кваліфікованих людей з обслуговування. Раніше обслуговуванням радянської техніки займалися росіяни, з якими тепер не співпрацюють.
Так списана словацька техніка допоможе Україні захищатися від російських окупантів.
Раніше Володимир Зеленський офіційно звернувся до Словаччини з проханням передати винищувачі для захисту від Росії.
Обіцянки потрібно виконувати, і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме, — написав у Twitter Гегер.
Обіцянки потрібно виконувати, і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме, — написав у Twitter Гегер.
Він також додав, що ця зброя для того, щоб Україна могла захистити себе та всю Європу від Росії.
Раніше ми розповідали, що американський пілот F-16 зголосився захищати небо над Україною.
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Фото: Siły Powietrzne