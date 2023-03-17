Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29 і ЗРК Куб — що відомо

Європейські країни продовжують допомагати Україні. Цього разу Словаччина ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Читай у нашому матеріалі, скільки винищувачів МіГ-29 отримає Україна і що ще передадуть нашим захисникам.

Словаччина передасть МіГ-29 Україні: скільки літаків отримаємо

На позачерговому онлайн-засіданні Кабмін Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29 Україні. Вирішено, що Україні передадуть 13 винищувачів МіГ-29 та зенітно-ракетні комплекси Куб радянського виробництва.

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Допомогу передадуть безоплатно відповідно до Конституції Республіки Словаччина. Про нову допомогу повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Гегер під час прес-конференції.

Згодом він підтвердив це на своїй сторінці у Twitter:

Словаччина більше не використовує свої винищувачі МіГ-29. З минулого року почалася нестача запчастин і кваліфікованих людей з обслуговування. Раніше обслуговуванням радянської техніки займалися росіяни, з якими тепер не співпрацюють.

Так списана словацька техніка допоможе Україні захищатися від російських окупантів.

Раніше Володимир Зеленський офіційно звернувся до Словаччини з проханням передати винищувачі для захисту від Росії.

Обіцянки потрібно виконувати, і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме, — написав у Twitter Гегер.

Він також додав, що ця зброя для того, щоб Україна могла захистити себе та всю Європу від Росії.

Раніше ми розповідали, що американський пілот F-16 зголосився захищати небо над Україною.

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Фото: Siły Powietrzne