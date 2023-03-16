Легендарний американський пілот F-16 зголосився захищати небо над Україною

Минулого року українці просили НАТО захистити українське небо, однак схвального рішення так і не почули. Через рік боротьби один з легендарних льотчиків США заявив: готовий стати на захист українського неба як приватний військовий льотчик.

Першим зголосився поїхати в Україну легендарний американський пілот і ветеран воєн у Перській затоці, в Косово та Іраку Ден Гемптон. Про це він розповів у своєму інтерв’ю для видання Голос Америки.

Ден Гемптон пропонує захищати небо над Україною — що відомо

За 20-річну кар’єру Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і здобув чи не найбільше нагород серед пілотів винищувачів. У Дена є ще чимало здобутків, зокрема, навчання пілотів на Близькому Сході оперувати F-16.

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Як відомо, Київ веде переговори, щоб отримати літаки F-16. Якщо нам таки вдасться домогтися їхнього постачання, Гемптон готовий приїхати воювати за наш мир.

Я не виступаю проти українських пілотів, вони чудові, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж до якого вони звикли, — зазначаив американських льотчик.

За словами Дена Гемптона, цей тип літаків потребує від пілота чималої практики. Тож на перенавчання спеціалістів може піти багато часу, а на полі бою вони потрібні вже зараз.

Саме тому американський спеціаліст пропонує Україні подумати над тим, щоб залучити до захисту неба приватних військових льотчиків. Такий варіант швидший за навчання українських пілотів в Америці.

Коли війна закінчиться, можна зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. Та вони потрібні Україні прямо зараз.

З кожним пілотом, якого посилають в Аризону, стає на пілота менше, який може змінити хід боротьби.

Він зазначив, що знайдеться чимало американських пілотів, які бажають повоювати в Україні, якщо це питання буде вирішено на рівні уряду. А себе Ден Гемптон назвав претендентом номер один.

— Я навіть сам поїду, я стану номером один, можете на мене розраховувати, — наголосив американський пілот.

Тим часом наші воїни не припиняють боротися, використовуючи ту техніку, яка у нас є. Так ЗСУ збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога. Які ще зміни на полі бою відбулися, дивися на карті бойових дій.

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