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Легендарный американский пилот F-16 вызвался защищать небо над Украиной

Вероника Кононенко, редактор сайта 16 марта 2023, 10:30
ден гемптон
Фото: Facebook

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