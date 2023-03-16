Легендарный американский пилот F-16 вызвался защищать небо над Украиной

В прошлом году украинцы просили НАТО защитить украинское небо, однако позитивного решения так и не добились. Спустя год борьбы один из легендарных летчиков США заявил: готов стать на защиту украинского неба в качестве частного военного летчика.

Первым вызвался поехать в Украину легендарный американский пилот и ветеран войн в Персидском заливе, в Косово и в Ираке Дэн Хэмптон. Об этом он рассказал в своем интервью для издания Голос Америки.

Дэн Хэмптон предлагает защищать небо над Украиной — что известно

За 20-летнюю карьеру Хэмптон совершил 151 боевой вылет и получил едва ли не больше всего наград среди пилотов истребителей. У Дена есть еще немало достижений, в частности, обучение пилотов на Ближнем Востоке оперировать F-16.

Сейчас также смотрят

Как известно, Киев ведет переговоры по получению самолетов F-16. Если нам удастся добиться их поставки, Хэмптон готов приехать воевать за наш мир.

Я не выступаю против украинских пилотов, они отличные, но это совсем другой тип современного истребителя, чем тот, к которому они привыкли, — отметил американский летчик.

По словам Дэна Хэмптона, этот тип самолетов требует от пилота немало практики. Так что на переобучение специалистов может уйти много времени, а на поле боя они нужны уже сейчас.

Именно поэтому американский специалист предлагает Украине подумать о том, чтобы привлечь к защите неба частных военных летчиков. Такой вариант быстрее, чем обучение украинских пилотов в Америке.

Когда война закончится, можно сосредоточиться на отправке своих пилотов за границу. Но они нужны Украине прямо сейчас, — добавил Хэмптон.

С каждым пилотом, которого посылают в Аризону, становится на пилота меньше, который может изменить ход борьбы.

Он отметил, что найдется немало американских пилотов, желающих повоевать в Украине, если этот вопрос будет решен на уровне правительства. А себя Дэн Хэмптон назвал претендентом номер один.

— Я даже сам поеду, я стану номером один, можете на меня рассчитывать, — подчеркнул американский пилот.

Между тем, наши воины не прекращают бороться, используя технику, которая у нас есть. Так ВСУ сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага. Какие еще изменения на поле боя произошли, смотри на карте боевых действий.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.