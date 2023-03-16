Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины, потому что на карте боевых действий они не могут противостоять нашим ВСУ. Вчера оккупанты нанесли жестокий удар по Марганцу, что в очередной раз указывает на российские террористические методы ведения войны.
Украинские военные на передовой делают все, чтобы отомстить врагу за совершенные военные преступления на нашей земле. Наши бойцы прилагают все усилия, чтобы удержать позиции и прогнать врага из Украины. А мы должны им помогать и поддерживать.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
Оккупанты продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области. Также россияне продолжали укрепление тыловых районов в оккупированной Россией Запорожской области.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия не отказывается от своих намерений касательно оккупации Украины, продолжает наступательные действия, несмотря на потери. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За сутки противник нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры Харькова. Также враг нанес 26 авиационных ударов и совершил более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Также за эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Также за эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
На фронте воюют люди разных поколений и профессий, но все объединены одной целью. Ранее мы рассказывали, как преподаватели и курсанты воюют бок о бок.
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Фото: 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка