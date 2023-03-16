Украина

Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 марта 2023, 06:00
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