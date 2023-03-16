Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины, потому что на карте боевых действий они не могут противостоять нашим ВСУ. Вчера оккупанты нанесли жестокий удар по Марганцу, что в очередной раз указывает на российские террористические методы ведения войны.

Украинские военные на передовой делают все, чтобы отомстить врагу за совершенные военные преступления на нашей земле. Наши бойцы прилагают все усилия, чтобы удержать позиции и прогнать врага из Украины. А мы должны им помогать и поддерживать.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области. Также россияне продолжали укрепление тыловых районов в оккупированной Россией Запорожской области.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 16 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия не отказывается от своих намерений касательно оккупации Украины, продолжает наступательные действия, несмотря на потери. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За сутки противник нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры Харькова. Также враг нанес 26 авиационных ударов и совершил более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка — Луганской, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка — Луганской, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Приволье, Орехово-Василевке, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Шумы Донецкой области.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеских обстрелов зазнали Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времовка, Великая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеских обстрелов зазнали Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времовка, Великая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. От обстрелов пострадали районы населенных пунктов, которые недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Токаровка, Антоновка и сам город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также за эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

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Фото: 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка