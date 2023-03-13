Преподаватели и курсанты бок о бок на поле боя: история героев танковой роты

Еще год назад преподаватели Военного института танковых войск НТУ ХПИ не знали, что возглавят танковую роту в условиях реальных боевых действий и будут воевать бок о бок с курсантами, защищая родной Харьков.

Но догадки, что такой день когда-нибудь наступит, были. В частности, командир второй танковой роты Леонид понимал, рано или поздно они сядут за учебные машины и будут защищать страну.

Еще до 24 февраля он был пенсионером, который работал в харьковском вузе танковых войск почти 15 лет. Сейчас же вместе со своими коллегами, офицерами и курсантами отражает атаки россиян на границе.

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Ведь с началом вторжения создали сводные подразделения: из офицеров, курсантов, мобилизованных. Подготовили тяжелую технику — учебную, но вполне боеспособную, и с первого же дня вошли в силы обороны Харькова.

За танк сели все, кто мог: от бригадного генерала до курсантов. В частности, к боям приобщили четвертый и пятый курс. Они, как говорит начальник Военного института, старшие, опытные, способны реально оценить ситуацию.

Первый и второй курс все еще дети, но и те не сидели без дела. Они оставались в пункте постоянной дислокации и выполняли задачи по обороне опорного пункта на базе института.

Сегодня волонтеры передают танкистам технику на более чем миллион гривен. Это старлинки, генераторы, камеры Go pro, тепловизоры и противоударные планшеты.

С помощью планшетов можно корректировать огонь. Сейчас, в 2023 году, говорит командир роты, война — это современные технологии, интернет и достаточное количество патронов. Их, как и танков, у сил обороны Харькова после контрнаступления стало больше.

— Благодарность волонтерам за помощь — трофейный патрон, который полетит по вражеским позициям. То есть вернется туда, откуда он приехал, — добавляет Леонид.

А как с помощью такой современной техники аэроразведчики выискивают вражеские цели и помогают их уничтожать, читай в материале.

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