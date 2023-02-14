Украина

Интенсивно, быстро, мотивированно: как украинские военные проходят учения на танках Leopard в Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 февраля 2023, 22:00
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0:02:58
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0:02:08
Вольнянск
Воронка пять метров и разбитые крыши и окна вокруг: последствия удара по частному сектору Вольнянска
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:49
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