Интенсивно, быстро, мотивированно: как украинские военные проходят учения на танках Leopard в Польше

Многие страны согласились предоставить Украине танки Leopard. Обсуждение длилось очень долго, на пути не обошлось без преград. Однако Германия дала разрешение на передачу танков.

Сейчас в Германии уже началась тренировка украинских военных на танках Leopard-2. Обучение будет проходить на базе школы танковых войск на западе страны и должно завершиться до конца марта.

В это время Берлин обещает первые поставки машин в Украину. Руководить Leopard украинских военных учит и Польша. Программа рассчитана на месяц. За это время инструкторы подготовят 21-й танковый экипаж.

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Учения в Польше проходят на полигоне в небольшом городке Свентошув. В тренировочном центре более полутора десятков немецких боевых машин. И вот уже неделю на полигоне слышен украинский язык.

— Эти танки — очень большая помощь для нашей армии, это будет значительной поддержкой.

После того как мы их освоим, применим в боевых условиях. Это даст большой эффект, — уверен танкист Вадим Ходак.

На полигоне тренируется 21 экипаж, а это — 105 бойцов. График учений достаточно интенсивный. Сначала теоретические занятия, потом — на тренажерах-симуляторах. Только после этого — отработка навыков в поле.

Готовит украинских танкистов Десятая бронетанковая бригада польской армии, а также канадские инструкторы. Наши военные не только учатся управлять “Леопардами”, но и обслуживать и ремонтировать их.

Обычно подготовка длится два месяца, однако для украинцев польские инструкторы сократили курс до пяти недель. Понимают, что на фронте важна каждая минута.

Чем быстрее ВСУ получат танки, тем быстрее смогут начать контрнаступление.

Польские инструкторы говорят, что наши военные мотивированы и быстро учатся. Этому не мешает даже разница между танками постсоветского и западного образцов.

— Нам не нужно их мотивировать. Наоборот, иногда даже приходится их сдерживать — настолько они стремятся как можно быстрее получить знания и необходимые навыки, — говорит руководитель учебной группы полигона Десятой бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский.

Увидеть, как украинские танкисты учатся на немецких танках, приехал президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сейчас защищают всю Европу. Выразил надежду, что благодаря танкам Leopard смогут более эффективно бороться с врагом.

Поддержка Украины становится все больше. Ранее мы рассказывали, что Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar.

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