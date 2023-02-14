Інтенсивно, швидко, вмотивовано: як українські військові опановують танки Leopard у Польщі

Багато різних країн погодилися надати Україні танки Leopard. Обговорення тривало дуже довго, на шляху не обійшлося без перепон. Проте Німеччина дала дозвіл на передачу танків.

Зараз у Німеччині вже розпочалося тренування українських військових на танках Leopard-2. Вишкіл відбуватиметься на базі школи танкових військ на заході країни та має завершитися до кінця березня.

Саме тоді Берлін обіцяє перші постачання машин в Україну. Керувати Leopard українських військових навчає і Польща. Програма розрахована на місяць. За цей час інструктори підготують 21 танковий екіпаж.

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Навчання у Польщі проходять на полігоні у невеличкому містечку Свентошув. У тренувальному центрі понад півтора десятка німецьких бойових машин. І ось вже тиждень на полігоні чутно українську мову.

— Ці танки — дуже велика допомога для нашої армії, це буде значною підтримкою.

Після того як ми їх освоїмо, застосуємо в бойових умовах. Це дасть великий ефект, — впевнений танкіст Вадим Ходак.

На полігоні тренується 21 екіпаж, а це — 105 бійців. Графік навчань досить інтенсивний. Спочатку теоретичні заняття, потім — на тренажерах-симуляторах. Лише після цього — відпрацювання навичок у полі.

Готує українських танкістів Десята бронетанкова бригада польської армії, а також канадські інструктори. Наші військові не лише опановують керування “Леопардами”, а й навчаються обслуговувати та ремонтувати їх.

Зазвичай вишкіл триває два місяці, проте для українців польські інструктори скоротили курс до п’яти тижнів. Адже розуміють, що на фронті важлива кожна хвилина.

Що швидше ЗСУ отримають танки, то швидше зможуть почати контрнаступ.

Польські інструктори кажуть, що наші військові вмотивовані та швидко вчаться. Цьому не заважає навіть різниця між танками пострадянського та західного зразків.

— Нам не потрібно їх мотивувати. Навпаки, інколи навіть доводиться їх стримувати — настільки вони прагнуть якнайшвидше здобути знання та необхідні навички, — каже керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Серадський.

Побачити, як українські танкісти опановують німецькі танки, приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що Збройні сили України зараз захищають усю Європу. Висловив сподівання, що завдяки танкам Leopard зможуть ефективніше боротися з ворогом.

Підтримка України стає дедалі більшою. Раніше ми розповідали, що Данія передала Україні усі свої гаубиці Caesar.

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