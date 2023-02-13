Війна в Україні

Ще більше зброї! Данія передала Україні всі гаубиці Caesar, які мала

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 12:20
Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar: що відомо
Фото: Facebook

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