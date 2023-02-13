Ще більше зброї! Данія передала Україні всі гаубиці Caesar, які мала

Не кожна країна готова ділитися тим, що має, особливо коли його не вистачає. Проте справжні друзі пізнаються в біді. Данія передала Україні всі гаубиці Caesar. Що про це відомо та які характеристики гаубиці Caesar — дізнайся в нашому матеріалі.
Міністерство оборони України на своїй сторінці у Twitter повідомило про таке:
Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи.
Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи.
Відповідно, Україна отримала ще 19 гаубиць від Данії. Цю інформацію підтвердила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Одеси наприкінці січня.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo
Самохідна артилерійська установка Caesar є розробкою Франції, там її і виготовляють. Відомо, що станом на лютий 2022 було випущено 350 таких гаубиць. На озброєнні їх мають Бельгія, Індонезія, Колумбія, Саудівська Аравія, Таїланд, Франція, Чехія та Україна.
Вартість однієї гаубиці Caesar близько $3 млн.
З переваг гаубиці Caesar мають: рухливість, велику дальність ураження, низькі витрати на експлуатацію. Вони дешевші за інші гаубиці і мають такі ж характеристики.
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