Ще більше зброї! Данія передала Україні всі гаубиці Caesar, які мала

Не кожна країна готова ділитися тим, що має, особливо коли його не вистачає. Проте справжні друзі пізнаються в біді. Данія передала Україні всі гаубиці Caesar. Що про це відомо та які характеристики гаубиці Caesar — дізнайся в нашому матеріалі.

Міністерство оборони України на своїй сторінці у Twitter повідомило про таке:

Відповідно, Україна отримала ще 19 гаубиць від Данії. Цю інформацію підтвердила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Одеси наприкінці січня.

