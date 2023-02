Еще больше оружия! Дания передала Украине все имеющиеся гаубицы Caesar

Не каждая страна готова делиться тем, что имеет, особенно когда его не хватает. Однако настоящие друзья познаются в беде. Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar. Что об этом известно и какие характеристики гаубицы Caesar — узнай в нашем материале.

Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter сообщило следующее:

Таким образом, Украина получила еще 19 гаубиц от Дании. Эту информацию подтвердила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в ходе визита в Одессу в конце января.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo