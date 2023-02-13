Еще больше оружия! Дания передала Украине все имеющиеся гаубицы Caesar

Не каждая страна готова делиться тем, что имеет, особенно когда его не хватает. Однако настоящие друзья познаются в беде. Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar. Что об этом известно и какие характеристики гаубицы Caesar — узнай в нашем материале.

Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar: что известно

Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter сообщило следующее:

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы.

Таким образом, Украина получила еще 19 гаубиц от Дании. Эту информацию подтвердила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в ходе визита в Одессу в конце января.

Сейчас также смотрят

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Гаубица Caesar: технические характеристики

Самоходная артиллерийская установка Caesar является разработкой Франции, там ее и производят. Известно, что по состоянию на февраль 2022 года было выпущено 350 таких гаубиц. Они есть на вооружении у Бельгии, Индонезии, Колумбии, Саудовской Аравии, Таиланда, Франции, Чехии и Украины.

Стоимость одной гаубицы Caesar около $3 млн.

Из преимуществ гаубицы Caesar: подвижность, большая дальность поражения, низкие затраты на эксплуатацию. Они дешевле других гаубиц и имеют такие же характеристики.

Калибр: 155 мм;

скорость: 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью;

скорострельность: шесть выстрелов в минуту;

боекомплект: 18 выстрелов;

дальность стрельбы: до 42 км.

Ранее мы говорили, как Польша может передать Украине истребители F-16.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!