Еще больше оружия! Дания передала Украине все имеющиеся гаубицы Caesar

Не каждая страна готова делиться тем, что имеет, особенно когда его не хватает. Однако настоящие друзья познаются в беде. Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar. Что об этом известно и какие характеристики гаубицы Caesar — узнай в нашем материале.
Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter сообщило следующее:
Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы.
Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы.
Таким образом, Украина получила еще 19 гаубиц от Дании. Эту информацию подтвердила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в ходе визита в Одессу в конце января.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo
Самоходная артиллерийская установка Caesar является разработкой Франции, там ее и производят. Известно, что по состоянию на февраль 2022 года было выпущено 350 таких гаубиц. Они есть на вооружении у Бельгии, Индонезии, Колумбии, Саудовской Аравии, Таиланда, Франции, Чехии и Украины.
Стоимость одной гаубицы Caesar около $3 млн.
Из преимуществ гаубицы Caesar: подвижность, большая дальность поражения, низкие затраты на эксплуатацию. Они дешевле других гаубиц и имеют такие же характеристики.
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