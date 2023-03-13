Викладачі й курсанти пліч-о-пліч на полі бою: історія героїв танкової роти

Ще рік тому викладачі Військового інституту танкових військ НТУ ХПІ не знали, що очолять танкову роту в умовах реальних бойових дій та воюватимуть пліч-о-пліч з курсантами, захищаючи рідний Харків.

Та здогадки, що такий день колись прийде, були. Зокрема, командир другої танкової роти Леонід розумів, рано чи пізно вони сядуть за навчальні машини й оборонятимуть країну.

Ще до 24 лютого він був пенсіонером, який працював у харківському виші танкових військ майже 15 років. Нині ж разом зі своїми колегами, офіцерами та курсантами відбиває атаки росіян на кордоні.

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Адже з початком вторгнення створили зведені підрозділи: з офіцерів, курсантів, мобілізованих. Підготували важку техніку — навчальну, але цілком боєздатну, й від першого ж дня увійшли до сил оборони Харкова.

За танка сіли усі, хто міг: від бригадного генерала до курсантів. Зокрема, до боїв долучили четвертий та п’ятий курс. Вони, як каже начальник Військового інституту, старші, досвідчені, спроможні реально оцінити ситуацію.

Перший та другий курс усе ще дітлахи, та й ті не сиділи без діла. Вони залишалися в пункті постійної дислокації й виконували завдання з оборони опорного пункту на базі інституту.

Сьогодні волонтери передають танкістам техніки на понад мільйон гривень. Це старлінки, генератори, камери Go pro, тепловізори та протиударні планшети.

Так за допомогою планшетів можна корегувати вогонь. Нині, у 2023 році, каже командир роти, війна — це сучасні технології, інтернет і достатня кількість набоїв. Їх, як і танків, у сил оборони Харкова після контрнаступу побільшало.

— Подяка волонтерам за допомогу — трофейний набій, який полетить по ворожих позиціях. Тобто повернеться туди, звідки він приїхав, — додає Леонід.

А як за допомогою такої учасної техніки аеророзвідники вишукують ворожі цілі та допомагають їх нищити, читай у матеріалі.

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