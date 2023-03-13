Очі нашої піхоти! Як аеророзвідники вишукують ворожі цілі та допомагають їх нищити

І вдень і вночі на Східному фронті сотні квадрокоптерів висять у небі, щоб артилерія та піхотинці мали змогу прицільно бити по окупантах. Керують дронами екіпажі з трьох-чотирьох людей, які підбираються щораз ближче до ворога.
Українські захисники з 24 ОМБр ім. короля Данила за 800 м від окупантів вишикують ворожі позиції. Оборонці відстежують переміщення живої сили та техніки. Дрони завжди передають зображення у прямому ефірі на планшет. Камера БПЛА дає змогу бачити на 8 км вглиб.
Військові кажуть: бувало по 40 вильотів на день на один екіпаж.
Військові кажуть: бувало по 40 вильотів на день на один екіпаж.
Щоб коптер залетів якомога далі у ворожі тили, аеророзвідники намагаються максимально близько підібратися до позицій окупантів. Росіяни намагаються глушити дрони. Якщо таке відбувається, розвідник втрачає зв’язок з дроном. Доводиться повертати коптер.
Щоб знайти ціль для нашої піхоти, коптер доводиться повертати кілька разів для заміни акумулятора.
Щоб знайти ціль для нашої піхоти, коптер доводиться повертати кілька разів для заміни акумулятора.
З моменту виявлення живої сили противники до її знищення — лічені хвилини. Мінометники завдають удар по ворогу після інформації від аеророзвідників. Ворог не шкодує на операторів дронів будь-яких калібрів та озброєнь. Він розуміє, що зазнає прицільних ударів через якісну роботу нашої аеророзвідки.
Проте вночі дрони погано бачать цілі. Військові кажуть, що їм дуже допоміг би коптер з нічним баченням. Ти можеш допомогти військовим його отримати. Реквізити для допомоги: 5375 4112 0392 6139.
Наші військові докладають усіх зусиль для нашого захисту. Пропонуємо тобі ознайомитися із картою бойових дій в Україні, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
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