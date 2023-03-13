Очі нашої піхоти! Як аеророзвідники вишукують ворожі цілі та допомагають їх нищити

І вдень і вночі на Східному фронті сотні квадрокоптерів висять у небі, щоб артилерія та піхотинці мали змогу прицільно бити по окупантах. Керують дронами екіпажі з трьох-чотирьох людей, які підбираються щораз ближче до ворога.

Українські захисники з 24 ОМБр ім. короля Данила за 800 м від окупантів вишикують ворожі позиції. Оборонці відстежують переміщення живої сили та техніки. Дрони завжди передають зображення у прямому ефірі на планшет. Камера БПЛА дає змогу бачити на 8 км вглиб.

Військові кажуть: бувало по 40 вильотів на день на один екіпаж.

Щоб коптер залетів якомога далі у ворожі тили, аеророзвідники намагаються максимально близько підібратися до позицій окупантів. Росіяни намагаються глушити дрони. Якщо таке відбувається, розвідник втрачає зв’язок з дроном. Доводиться повертати коптер.

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Щоб знайти ціль для нашої піхоти, коптер доводиться повертати кілька разів для заміни акумулятора.

З моменту виявлення живої сили противники до її знищення — лічені хвилини. Мінометники завдають удар по ворогу після інформації від аеророзвідників. Ворог не шкодує на операторів дронів будь-яких калібрів та озброєнь. Він розуміє, що зазнає прицільних ударів через якісну роботу нашої аеророзвідки.

Проте вночі дрони погано бачать цілі. Військові кажуть, що їм дуже допоміг би коптер з нічним баченням. Ти можеш допомогти військовим його отримати. Реквізити для допомоги: 5375 4112 0392 6139.

Наші військові докладають усіх зусиль для нашого захисту. Пропонуємо тобі ознайомитися із картою бойових дій в Україні, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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