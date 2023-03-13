Україна

Очі нашої піхоти! Як аеророзвідники вишукують ворожі цілі та допомагають їх нищити

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 13 Березня 2023, 11:00
Як працює аеророзвідка: як вишукують цілі

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0:00:46
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