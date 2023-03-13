Глаза нашей пехоты! Как аэроразведчики выискивают вражеские цели и помогают их уничтожать

И днем и ночью на Восточном фронте сотни квадрокоптеров висят в небе, чтобы артиллерия и пехотинцы могли прицельно бить по оккупантам. Управляют дронами экипажи из трех-четырех человек, которые подбираются все ближе к врагу.

Украинские защитники из 24 ОМБр им. короля Данила за 800 м от оккупантов выискивают вражеские позиции. Защитники отслеживают перемещение живой силы и техники. Дроны всегда передают изображение в прямом эфире на планшет. Камера БПЛА позволяет видеть на 8 км вглубь.

Военные говорят: бывало по 40 вылетов в день на один экипаж.

Чтобы коптер залетел как можно дальше во вражеские тылы, аэроразведчики пытаются максимально близко подобраться к позициям оккупантов. Россияне пытаются глушить дроны. Если такое происходит, разведчик теряет связь с дроном. Приходится возвращать коптер.

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Чтобы найти цель для нашей пехоты, коптеру приходится возвращать несколько раз для замены аккумулятора.

С момента обнаружения живой силы противника до ее уничтожения — считанные минуты. Минометчики наносят удар по врагу после информации от аэроразведчиков. Враг не жалеет на операторов дронов любых калибров и вооружений. Он понимает, что испытывает прицельные удары из-за качественной работы нашей аэроразведки.

Однако ночью дроны плохо видят цели. Военные говорят, что им бы очень помог коптер с ночным видением. Ты можешь помочь военным получить его. Реквизиты для помощи: 5375 4112 0392 6139.

Наши военные прилагают все усилия для нашей защиты. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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