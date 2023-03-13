Глаза нашей пехоты! Как аэроразведчики выискивают вражеские цели и помогают их уничтожать

И днем и ночью на Восточном фронте сотни квадрокоптеров висят в небе, чтобы артиллерия и пехотинцы могли прицельно бить по оккупантам. Управляют дронами экипажи из трех-четырех человек, которые подбираются все ближе к врагу.
Украинские защитники из 24 ОМБр им. короля Данила за 800 м от оккупантов выискивают вражеские позиции. Защитники отслеживают перемещение живой силы и техники. Дроны всегда передают изображение в прямом эфире на планшет. Камера БПЛА позволяет видеть на 8 км вглубь.
Военные говорят: бывало по 40 вылетов в день на один экипаж.
Военные говорят: бывало по 40 вылетов в день на один экипаж.
Чтобы коптер залетел как можно дальше во вражеские тылы, аэроразведчики пытаются максимально близко подобраться к позициям оккупантов. Россияне пытаются глушить дроны. Если такое происходит, разведчик теряет связь с дроном. Приходится возвращать коптер.
Чтобы найти цель для нашей пехоты, коптеру приходится возвращать несколько раз для замены аккумулятора.
Чтобы найти цель для нашей пехоты, коптеру приходится возвращать несколько раз для замены аккумулятора.
С момента обнаружения живой силы противника до ее уничтожения — считанные минуты. Минометчики наносят удар по врагу после информации от аэроразведчиков. Враг не жалеет на операторов дронов любых калибров и вооружений. Он понимает, что испытывает прицельные удары из-за качественной работы нашей аэроразведки.
Однако ночью дроны плохо видят цели. Военные говорят, что им бы очень помог коптер с ночным видением. Ты можешь помочь военным получить его. Реквизиты для помощи: 5375 4112 0392 6139.
Наши военные прилагают все усилия для нашей защиты. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
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