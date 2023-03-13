Украина

Глаза нашей пехоты! Как аэроразведчики выискивают вражеские цели и помогают их уничтожать

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 13 марта 2023, 11:00
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Враг совершил более 100 атак: карта боевых действий в Украине 13 марта в режиме онлайн
0:00:47
Вугледар
Выжигают все живое: российские оккупанты обстреляли Угледар запрещенными зажигательными снарядами
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