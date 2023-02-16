Непомітно знищують навіть танки! Як працюють українські дрони-камікадзе та скільки коштують

Українські дрони-камікадзе вже вдало показують себе на фронті та нищать російських окупантів. Як працює дрон-камікадзе — розповіли військові 35-ї бригади. Скільки часу йде на підготовку одного дрона та які в них технічні характеристики — в матеріалі.

Українські дрони-камікадзе: як працюють та вартість

Створення дронів починається із замовлення деталей з-за кордону, потім військові та волонтери займаються збіркою. Кожен дрон обходиться в $300–500. Вони можуть нести озброєння та вибухівку вагою до 1 кг.

Дальність роботи дронів сягає 12 км. Українські дрони виявити складніше, ніж іранські, бо наші працюють на інших частотах та на них складно ставити пастки.

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Наші дрони можуть літати дуже низько над землею, 1–5 м, що дає змогу підібратися до російських окупантів непоміченими та знищувати їх, — каже військовий на псевдо Гагарін.

Під час роботи у Вугледарі контакт із ворогом був у радіусі 400 м. Військові кажуть, що найкомфортнішою відстанню для роботи з дронами-камікадзе є 3–6 км.

Після розвідки, визначення координат, кількості техніки окупантів дрони приводять у бойову готовність та наводять на ціль. Українські дрони-камікадзе можуть наздогнати танк і вразити його. Швидкість дрона-камікадзе з боєприпасом може досягати 18 км/год.

Українські військові вже мають дрони-камікадзе, які здатні підіймати вагу до 3 кг. Їх тестують у бойових умовах. Під час атак визначають, що необхідно допрацювати. Це потрібно, щоб створити серійне виробництво.

Швидкість виробництва дронів пов’язана з поставками запчастин, які доводиться довго чекати з Європи та Китаю. Розробники та спеціалісти з виготовлення дронів контактують та діляться даними, щоб покращувати технічні характеристики.

Російські окупанти також мають дрони-камікадзе, ведеться боротьба між дронами. Українські військові вміють протидіяти та виявляти операторів дронів.

Раніше ми розповідали про характеристики українських дронів-камікадзе.

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