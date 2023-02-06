Як виготовляють дрони в Україні та чи є повний цикл виробництва — пояснюють у DroneUA

Для того, аби військові могли ефективно відбивати атаки ворога та чітко орієнтуватися у тилу окупантів, ЗСУ необхідні дрони. Україна сама не виготовляє потрібної кількості дронів, адже до початку повномасштабного вторгнення потреб у цьому не було.

Засновник проекту DroneUA Валерій Яковенко розповів, які дрони потрібні українським захисникам та пояснив, чому важливо вже зараз створювати повний цикл виготовлення дронів в Україні.

Яковенко твердить: в Україні є багато виробників таких машин, але вони не масові. Саме тому ми й досі купуємо партії дронів у США, Китаю чи західних союзників.

Зараз також дивляться

— У кожного виду дронів є свої завдання та можливості. І насправді великі дрони для важких потреб, для дальньої розвідки (від 10 до 50 км) ми виготовляємо, тим самим даючи так звану “фору” іноземним виробництвам.

До речі, іноземні виробники не до кінця розуміють нашого запиту. Нам потрібні десятки тисяч одиниць такого обладнання.

А ось із дронами для ближньої розвідки (на відстань 5-10 км) та легких завдань, іноземні розробки цілком підходять.

Йдеться про звичайні користувацькі дрони, які ми можемо використовувати й у засобах безпеки. Ті дрони, які мають бути у кожного підрозділу на передовій.

Чому Україна не виготовляє дрони на масовий ринок

Натомість проблема є в іншому: нам не вистачає компонентів, адже монопольні бізнеси давно скупили виробництва лінз, камер, електроніки та навіть пластику.

Валерій каже: для виробництва дронів на потреби держави нам необхідно створити цілу систему, яка б могла виготовляти саме складові для дронів.

У нас уже був час створити основу такої системи. І нам варто зосередитися на власному виробництві таких дронів, — переконаний експерт.

А ще Яковенко наголошує, що вітчизняним виробникам потрібно розраховувати не лише на внутрішній, а й на зовнішній ринок. Бо після перемоги такі виробництва повинні працювати й надалі, не лише для української армії, а й для інших держав.

Воно буде продаватися лише тому, що це зроблено в Україні. Ми уже стали брендом!

— Якщо на продукції є позначка “зроблено українцями” — це вже гарантія якості й коштує вона трильйони доларів, — запевняє Яковенко.

Особливо важливо концентруватися на виробництві батарей, адже саме вони складають найбільшу частку собівартості дронів.

Поки що такі батареї виготовляють розробники-самоуки з використаних електронних цигарок: як електроцигарки стають основою для бойових дронів ЗСУ, ми писали в іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!