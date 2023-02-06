Как изготовляют дроны в Украине и есть ли полный цикл производства — объясняют в DroneUA

Для того чтобы военные могли эффективно отбивать атаки врага и четко ориентироваться в тылу оккупантов, ВСУ необходимы дроны. Украина сама не производит нужное количество дронов, ведь до начала полномасштабного вторжения потребности в этом не было.

Основатель проекта DroneUA Валерий Яковенко рассказал, какие дроны нужны украинским защитникам и объяснил, почему важно уже сейчас создавать полный цикл производства дронов в Украине.

Яковенко утверждает: в Украине много производителей таких машин, но они не массовые. Именно поэтому мы до сих пор покупаем партии дронов в США, Китае или у западных союзников.

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— У каждого вида дронов есть свои задачи и возможности. И действительно большие дроны для дальней разведки (от 10 до 50 км) мы производим, тем самым давая так называемую “фору” иностранным производствам.

Кстати, иностранные производители не до конца понимают наш запрос. Нам нужны десятки тысяч единиц такого оборудования.

А вот с дронами для ближней разведки (на расстояние 5-10 км) и легких задач как раз иностранные разработки вполне подходят.

Речь идет об обычных пользовательских дронах, которые мы можем использовать и в средствах безопасности. Это те дроны, которые должны быть у каждого подразделения на передовой.

Почему Украина не производит дроны массово

Проблема состоит в другом: нам не хватает компонентов, ведь монопольные бизнесы давно скупили производства линз, камер, электроники и даже пластика.

Валерий говорит: для производства дронов на нужды государства нам необходимо создать целую систему, которая могла бы изготавливать именно составляющие для дронов.

У нас было время создать основу такой системы. И нам следует сосредоточиться на собственном производстве таких дронов, — убежден эксперт.

А еще Яковенко отмечает, что отечественным производителям нужно рассчитывать не только на внутренний, но и на внешний рынок. Потому что после победы такие производства должны работать и дальше, не только для украинской армии, но и для других стран.

Это будет продаваться только потому, что это сделано в Украине. Мы уже стали брендом!

— Если на продукции есть отметка “сделано украинцами” — это уже гарантия качества, которая стоит триллионы долларов, — уверяет Яковенко.

Особенно важно сконцентрироваться на производстве батарей, ведь именно они составляют наибольшую долю себестоимости дронов.

Пока такие батареи изготавливают разработчики-самоучки из использованных электронных сигарет: как электросигареты становятся основой для боевых дронов ВСУ, мы писали в другом материале.

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