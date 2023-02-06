Украина

Как изготовляют дроны в Украине и есть ли полный цикл производства — объясняют в DroneUA

Виктория Мельник, редактор сайта 06 февраля 2023, 20:30
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