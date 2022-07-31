Рассказы

Разбирают электросигареты, чтобы делать боевые дроны для ВСУ: как студенты КПИ помогают уничтожать оккупантов

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 31 июля 2022, 12:00
Історія студентів КПІ, які допомагають нищити окупантів
Фото: Unsplash

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