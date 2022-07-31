Разбирают электросигареты, чтобы делать боевые дроны для ВСУ: как студенты КПИ помогают уничтожать оккупантов

Студенты-инженеры Киевского политехнического института помогают нашим защитникам с начала полномасштабного вторжения и своими руками создают беспилотники.

Аспирант КПИ и основатель ДроНарнии Максим Шеремет рассказывает, что производят птиц разного тактического применения. Один из примеров работы его проекта – разведывательный дрон Бандерик.

Мы очень гордимся, что у него рама собственного производства, которая разработана в Украине, многие элементы напечатаны на 3D принтере, разработаны тоже нами.

Беспилотники здесь производятся под конкретного военного, с необходимыми именно ему характеристиками. Следовательно, почти каждый комплект уникален.

К примеру, если военный захочет, то сможет управлять дроном даже с помощью очков дополненной реальности. Однако для командира в комплекте всегда останется монитор.

Что-то удается печатать на 3D-принтере, а некоторые детали студенты покупают за пожертвования. Однако со временем и с увеличением спроса многие комплектующие начали дорожать, поэтому пришлось придумывать.

Сами начали делать программное обеспечение и контроллер для систем сброса, а вот батарейки, которые прибавили в цене вдвое, придумали доставать из одноразовых электронных сигарет.

Максим делится, что парадокс заключается в том, что в одноразовые сигареты ставят многоразовые батарейки, которые можно использовать как в самих дронах, так и в станциях управления. Также их можно брать и для систем сброса боевой перегрузки.

Поэтому, чтобы иметь возможность и дальше создавать боевых птиц, ДроНарния объединила силы с инициативой Ecokpi, которая теперь помогает искать электронные сигареты.

Сначала студенты разместили боксы в общежитиях. Потом увидели, что люди собирают активно и договорились с большой сетью магазинов по боксам во всех городах Украины.

Максим сначала сказал, что нам нужно две тысячи для него собрать, но мы это прям перевыполнили и нашли за первый месяц четыре тысячи, – говорит руководитель Ecokpi Надежда Манушева.

Присылают электронные сигареты даже из разных уголков страны, да еще по несколько штук сразу. Подключились к инициативе и звезды, также массово присоединяется бизнес – от мала до велика.

Всего инженеры уже изготовили полтысячи систем сброса, которые крепятся на заводские дроны, но с нуля собрали около двухсот боевых разведывательных птиц. И те уже успели зарекомендовать себя на поле боя, потому у производителей еще больше мотивации для работы.

Однако некоторым студентам вместо волнений из-за экзаменов пришлось пытаться выжить под обстрелами российских оккупантов. Читай историю студента из Мариуполя, чей дом и университет разрушил “русский мир”.

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