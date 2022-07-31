Розбирають електроцигарки, щоб робити бойові дрони для ЗСУ: як студенти КПІ допомагають нищити окупантів

Студенти-інженери Київського політехнічного інституту допомагають нашим захисникам від початку повномасштабного вторгнення і власними руками створюють безпілотники.

Аспірант КПІ та засновник ДроНарнії Максим Шеремет розповідає, що виготовляють пташки різного тактичного застосування. Один з прикладів роботи його проекту – розвідувальний дрон Бандерик.

Ми дуже пишаємося, що це рама власного виробництва, яка розроблена в Україні, багато елементів надрукованих на 3D принтері, розроблено теж нами.

Безпілотники тут виготовляють під конкретного військового, з необхідними саме йому характеристиками. Відтак майже кожен комплект унікальний.

Наприклад, якщо військовий захоче, то зможе керувати дроном навіть за допомогою окулярів доповненої реальності. Однак для командира в комплекті завжди лишиться ще й монітор.

Щось вдається друкувати на 3D принтері, а деякі деталі студенти купують за пожертви. Проте з часом та зі збільшенням попиту чимало комплектуючих почали дорожчати, тож довелося вигадувати.

Самі почали робити програмне забезпечення та контролер для систем скиду, а ось батарейки, які додали у ціні вдвічі, вигадали діставати з одноразових електронних цигарок.

Максим ділиться, що парадокс полягає у тому, що в одноразові цигарки ставлять багаторазові батарейки, можна використовувати як і в самих дронах, так і в станціях керування. Також їх можна брати й для систем скиду бойового навантаження.

Тому, щоб мати змогу й надалі створювати бойових пташок, ДроНарнія об’єднала сили з ініціативою Ecokpi, яка тепер допомагає шукати електронні цигарки.

Спочатку студенти розмістили бокси у гуртожитках. Потім побачили, що люди збирають активно та домовилися з великою мережею магазинів про бокси у всіх містах України.

Максим спочатку нам сказав, що потрібно дві тисячі для нього зібрати, але ми це прям перевиконали та знайшли за перший місяць чотири тисячі, – говорить керівниця Ecokpi Надія Манушева.

Надсилають електронні цигарки навіть з різних куточків країни та ще й по кілька штук одразу. Підключилися до ініціативи й зірки, також масово доєднується бізнес – від малого до великого.

Усього інженери вже виготовили півтисячі систем скиду, які кріпляться на заводські дрони, та з нуля зібрали майже дві сотні бойових розвідувальних пташок. І ті вже встигли зарекомендували себе на полі бою, тому виробники мають ще більше мотивації для роботи.

Однак деяким студентам замість хвилювань через іспити, довелось намагатись вижити під обстрілами російських окупантів. Читай історію студента з Маріуполя, чий будинок та університет зруйнував “російський мир”.

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