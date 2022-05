З універу в уніформу! Як 19-річний студент бореться проти Росії на фронті

19-річний студент Максим Луцик відразу після повномасштабного вторгнення в Україну призупинив навчання в університеті й пішов воювати.

Минулого тижня Максим здійснив важку подорож з лінії фронту на Донбасі, пересуваючись вночі, щоб уникнути артилерійського вогню. Хлопець забирав припаси для свого підрозділу. Він розповів, як це — воювати з росіянами.

Протягом трьох тижнів Максим і його товариші боролися в Бахмуті, щоб зберегти контроль над позицією, яку вони назвали Сербером, після того, як приручили маленького песика. Це сталося на зруйнованому колишньому заводі в Рубіжному.

— Це було, як пекло. Не було хороших позицій для оборони. Ми були в окопах, іноді в укриттях з радянських часів, у пожежній частині, — розповідає Максим.

За його словами, його підрозділ обстрілювали танки близько 25 разів.

Максим, що вивчає біологію, разом зі своїм другом Дмитром, який навчається на економічному, записалися у солдати на початку березня.

Тоді вони чекали на лютому морозі разом з такими самими юнаками, поки їх відвезуть до навчального центру. У березні двоє друзів, і всі українці адаптувалися до умов війни. Вже тоді Максимові слова звучали занадто по-дорослому, як для його віку.

— Ми не можемо зустрічатися з нашими дружинами, нашими подругами, з дітьми.

І ми продовжимо займатися бізнесом, підростають наші діти. Ми будемо багато разів цілувати своїх дружин і подруг, але після війни, — казав Максим.

Since the Russian invasion I’ve kept in touch with these teenage students who signed up to fight back. Maxsym Lutsyk (left in group pic) is now fighting in Donbas.

Much more today on ⁦@BBCWorld⁩ ⁦@BBCNews⁩ ⁦@BBCr4today⁩ on how the war is changing all our lives pic.twitter.com/iY8JQY4TKq