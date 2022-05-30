Розповіді

З універу в уніформу! Як 19-річний студент бореться проти Росії на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Травня 2022, 14:00
Історія 19-річного студента Максима Луцика, що воює проти Росії
Фото: Pexels

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