Из универа в униформу! Как 19-летний студент борется против России на фронте

19-летний студент Максим Луцик сразу после полномасштабного вторжения в Украину приостановил обучение в университете и пошел воевать.

На прошлой неделе Максим совершил тяжелое путешествие по линии фронта на Донбассе, передвигаясь ночью, чтобы избежать артиллерийского огня. Парень забирал припасы для своего подразделения. Он рассказал, как это — воевать с россиянами.

Война на востоке

В течение трех недель Максим и его товарищи боролись в Бахмуте, чтобы сохранить контроль над позицией, которую они назвали Сербером, после того, как приручили маленькую собачку. Это произошло на разрушенном бывшем заводе в Рубежном.

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— Это было, как ад. Не было хороших позиций для обороны. Мы были в окопах, иногда в укрытиях с советских времен, в пожарной части, — рассказывает Максим.

По его словам, его подразделение обстреливали танки около 25 раз.

Там погиб один из моих друзей и, возможно, 10 или 15 ребят получили серьезные ранения, — вспоминает студент.

Как все началось

Максим, изучающий биологию, вместе со своим другом Дмитрием, который учится на экономическом, записались в солдаты в начале марта.

Тогда они ждали на лютом морозе вместе с такими же юношами, пока их отвезут в учебный центр. В марте два друга и все украинцы адаптировались к условиям войны. Уже тогда слова Максима звучали слишком по-взрослому, как для его возраста.

— Мы не можем встречаться с нашими супругами, нашими подругами, с детьми.

Мы не можем заниматься своими делами, как это делали до вторжения. Но все понимают, что сейчас у нас более важная миссия.

И мы продолжим заниматься бизнесом, подрастают наши дети. Мы будем много раз целовать своих жен и подруг, но после войны, — говорил Максим.

Since the Russian invasion I’ve kept in touch with these teenage students who signed up to fight back. Maxsym Lutsyk (left in group pic) is now fighting in Donbas.

Much more today on ⁦@BBCWorld⁩ ⁦@BBCNews⁩ ⁦@BBCr4today⁩ on how the war is changing all our lives pic.twitter.com/iY8JQY4TKq — Jeremy Bowen (@BowenBBC) May 30, 2022

Несмотря на удачное продвижение русской армии на некоторых позициях, Максим сохраняет железную решимость бороться. Его друг Дмитрий, воевавший в битве за Киев, остается в столице.

— Пока нужно держаться, мы готовы замерзнуть в окопах, потерять слух. Мы готовы даже умереть там, но мы выиграем столько времени, сколько нужно всему цивилизованному миру, чтобы победить Россию невоенным путем — говорит Максим.

Что думает о борьбе с врагом

Однако сам Максим считает, что с президентом РФ невозможно договориться.

— Я думаю, что с Путиным нельзя договориться. Путин понимает только язык пуль, крови, военных преступлений и тому подобное, — говорит студент.

В начале года Максим занимался молодежной политикой в ​​Киеве и устраивал концерты, сейчас он солдат с оружием в руках и не знает, что ответить на вопрос, изменила ли его война.

— Я даже сейчас не могу точно ответить, потому что очень сложно понять, что некоторые твои друзья погибли у тебя на руках. Трудно жить с этим фактом…

Когда мы выезжали из Рубежного, было трудно понять, что мы проиграли битву за этот завод, за один из ключевых городов Луганской области, — делится 19-летний юноша.

Реакция родителей

Еще в марте родители Максима не знали, что он делает в военной форме.

— Теперь мои родители понимают меня на 100%. Я пытаюсь звонить им каждый раз, когда могу. Мама прислала форму для меня и моих братьев, — рассказывает парень.

Отец Максима хотел вступить в ТрО в Сумах, но его не взяли, потому что мужчине уже 65 лет. Однако не сдавался, и даже хотел присоединиться к подразделению сына.

Они понимают меня. Они поддерживают меня морально и финансово, — говорит Максим.

Студент Максим превратился в фронтовика и верит в миссию своей жизни.

— Мы боремся за свободу всего мира, всего цивилизованного мира, и если кто-то думает, что это украинско-российская война — это не так. Это война света и тьмы между Россией и всем миром, — отмечает Максим.

Не только студенты встали в ряды ВСУ, но и преподаватели. Ранее мы рассказывали историю Федора Шандора, что проводит лекции прямо из окопов.