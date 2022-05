Из универа в униформу! Как 19-летний студент борется против России на фронте

19-летний студент Максим Луцик сразу после полномасштабного вторжения в Украину приостановил обучение в университете и пошел воевать.

На прошлой неделе Максим совершил тяжелое путешествие по линии фронта на Донбассе, передвигаясь ночью, чтобы избежать артиллерийского огня. Парень забирал припасы для своего подразделения. Он рассказал, как это — воевать с россиянами.

В течение трех недель Максим и его товарищи боролись в Бахмуте, чтобы сохранить контроль над позицией, которую они назвали Сербером, после того, как приручили маленькую собачку. Это произошло на разрушенном бывшем заводе в Рубежном.

— Это было, как ад. Не было хороших позиций для обороны. Мы были в окопах, иногда в укрытиях с советских времен, в пожарной части, — рассказывает Максим.

По его словам, его подразделение обстреливали танки около 25 раз.

Максим, изучающий биологию, вместе со своим другом Дмитрием, который учится на экономическом, записались в солдаты в начале марта.

Тогда они ждали на лютом морозе вместе с такими же юношами, пока их отвезут в учебный центр. В марте два друга и все украинцы адаптировались к условиям войны. Уже тогда слова Максима звучали слишком по-взрослому, как для его возраста.

— Мы не можем встречаться с нашими супругами, нашими подругами, с детьми.

И мы продолжим заниматься бизнесом, подрастают наши дети. Мы будем много раз целовать своих жен и подруг, но после войны, — говорил Максим.

Since the Russian invasion I’ve kept in touch with these teenage students who signed up to fight back. Maxsym Lutsyk (left in group pic) is now fighting in Donbas.

Much more today on ⁦@BBCWorld⁩ ⁦@BBCNews⁩ ⁦@BBCr4today⁩ on how the war is changing all our lives pic.twitter.com/iY8JQY4TKq