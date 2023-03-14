Зеленский на Ставке принял важное решение по Бахмуту

Ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Враг направил туда много сил и не оставляет попыток захватить город. Но украинские военные не сдаются и держатся до конца. А на Ставке верховного главнокомандующего во вторник, 14 марта, было принято решение удерживать Бахмут.

В ходе очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удерживанию и защите города Бахмута, — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой. Обсудили темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

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