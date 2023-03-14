Зеленський на Ставці ухвалив важливе рішення щодо Бахмута

Ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Ворог скерував туди багато сил та не полишає спроб захопити місто. Утім, українські військові не здаються й тримаються до кінця. А на Ставці верховного головнокомандувача у вівторок, 14 березня, ухвалили рішення утримувати Бахмут.

Ставка верховного головнокомандувача: рішення утримувати Бахмут

Під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ та командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, на засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Обговорили темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

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