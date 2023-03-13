Україна

Ворог не перестає атакувати та переважно штурмує піхотою: яка ситуація у Бахмуті зараз

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2023, 13:00
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті зараз

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