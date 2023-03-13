Ворог не перестає атакувати та переважно штурмує піхотою: яка ситуація у Бахмуті зараз

На Сході точаться найзапекліші бої. Ворог не полишає спроб захопити Бахмут і скеровує туди багато живої сили та техніки.

Керівник пресслужби 10-ої окремої гірської-штурмової бригади Едельвейс Микита Шандиба розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію в Бахмуті, бої з вагнерівцями та російські штурми без бронетехніки.

Яка ситуація у Бахмуті

За словами Шандиби, ворог продовжує штурмувати українські позиції, але йому це не вдається, він зазнає значних втрат у живій силі. Військовий каже, що окупанти намагаються брати українські позиції великою кількістю людей, використовуючи їх як гарматне м’ясо.

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— Переважно росіяни не використовують техніку для штурмів наших позицій, але такі випадки є. За останні кілька місяців були зафіксовані штурми українських позицій із застосуванням легкої броньованої техніки. Загалом, окупанти штурмують піхотою, — розповідає Шандиба.

За його словами, відчувається, що в окупантів стає менше артилерійських снарядів, проте все ж вони ще є. Окупанти обстрілюють наших військових, хоч і не дуже прицільно. Також наші бійці фіксують спроби здатися в полон зі сторони росіян.

Треба розуміти: люди, яких вони посилають на штурми, помруть або на підступі до наших позиці, або при відмові у штурмі їх розстріляють свої ж.

Це нормальна практика для окупантів, — каже військовий.

За його словами побачити кадрових російських військових можна рідко, переважно це мобілізовані вагнерівці та в’язні, люди, які не мають цінності для Росії.

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини. Раніше ми розповідали, як росіяни обстріляли Вугледар запальними снарядами.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр