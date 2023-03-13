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РФ обстріляла житлові будинки на Миколаївщині: є загиблі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Березня 2023, 09:16
Обстріл Миколаївщини 13 березня: що відомо про загиблих
Фото: Facebook ДСНС України

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