РФ обстріляла житлові будинки на Миколаївщині: є загиблі

Росія продовжує вбивати мирних людей. Сьогодні, 13 березня, російські окупанти прицільно обстріляли будинки цивільних у селищі Солончаки Миколаївської області. Що відомо про ранковий обстріл Миколаївщини 13 березня і чи є жертви — читай у нашому матеріалі.

Обстріл Миколаївщини 13 березня: що відомо про загиблих

Про обстріл 13 березня повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Обстріл селища Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївської області відбувся зранку.

Попередні дані свідчать про двох загиблих — чоловіка та жінку, які перебували у своєму будинку. Семирічну доньку подружжя забрала швидка. Також відомо про двох поранених. Під завалами ще можуть бути люди.

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