РФ обстреляла жилые дома в Николаевской области: есть погибшие

Россия продолжает убивать мирных людей. Сегодня, 13 марта, российские оккупанты прицельно обстреляли дома гражданских в поселке Солончаки Николаевской области. Что известно про утренний обстрел Николаевской области 13 марта и есть ли жертвы — читай в нашем материале.

Обстрел Николаевской области 13 марта: что известно о погибших

Про обстрел 13 марта сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Обстрел поселка Солончаки Куцурубской территориальной общины Николаевской области произошел утром.

Предварительные данные свидетельствуют о двух погибших — мужчине и женщине, которые находились в своем доме. Семилетнюю дочь супругов забрала скорая. Также известно о двух раненых. Под завалами могут быть еще люди.

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