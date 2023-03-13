Украина

Враг не перестает атаковать и преимущественно штурмует пехотой: какая ситуация в Бахмуте сейчас

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 марта 2023, 13:00
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