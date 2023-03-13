Враг не перестает атаковать и преимущественно штурмует пехотой: какая ситуация в Бахмуте сейчас

На Востоке идут самые ожесточенные бои. Враг не оставляет попыток захватить Бахмут и направляет туда много живой силы и техники.

Руководитель прессслужбы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс Никита Шандыба рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации в Бахмуте, боях с вагнеровцами и российских штурмах без бронетехники.

Какая ситуация в Бахмуте

По словам Шандибы, враг продолжает штурмовать украинские позиции, но ему это не удается, он несет значительные потери в живой силе. Военный говорит, что оккупанты пытаются брать украинские позиции большим количеством людей, используя их как пушечное мясо.

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— Преимущественно россияне не используют технику для штурмов наших позиций, но такие случаи есть. За последние несколько месяцев были зафиксированы штурмы украинских позиций с применением легкой бронированной техники. Преимущественно оккупанты штурмуют пехотой, — рассказывает Шандыба.

По его словам, чувствуется, что у оккупантов становится меньше артиллерийских снарядов, однако все же они еще есть. Оккупанты обстреливают наших военных, хоть и не очень прицельно. Также наши бойцы фиксируют попытки сдаться в плен со стороны россиян.

Надо понимать: люди, которых они посылают на штурмы, умрут либо на подступе к нашему позициям, либо при отказе в штурме их расстреляют свои же.

Это нормальная практика для оккупантов, — говорит военный.

По его словам, увидеть кадровых российских военных можно редко, преимущественно это мобилизованные вагнеровцы или заключенные, люди, не имеющие ценности для России.

Российские военные продолжают совершать военные преступления. Ранее мы рассказывали, как россияне обстреляли Угледар зажигательными снарядами.

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Фото: 93-я ОМБр Холодный яр