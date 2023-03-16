Україна

Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Березня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн

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