Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України, бо на карті бойових дій вони не можуть протистояти нашим ЗСУ. Вчора окупанти завдали жорстокого удару по Марганцю, що вкотре вказує на російські терористичні методи ведення війни.
Українські військові на передовій роблять усе, щоб помститися ворогу за скоєні воєнні злочини на нашій землі. Наші бійці докладають усіх зусиль, щоб втримати позиції та прогнати ворога з України. А ми маємо їм допомагати та підтримувати.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове — Кремінна.
Окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка — Донецьк і на заході Донецької області. Також росіяни продовжували укріплення тилових районів в окупованій Росією Запорізькій області.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, попри втрати. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
За добу противник завдав три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова. Також ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Протягом доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
На фронті воюють люди різних поколінь та професій, але всі об’єднані однією метою. Раніше ми розповідали, як викладачі та курсанти воюють пліч-о-пліч.
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Фото: 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка