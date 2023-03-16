Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України, бо на карті бойових дій вони не можуть протистояти нашим ЗСУ. Вчора окупанти завдали жорстокого удару по Марганцю, що вкотре вказує на російські терористичні методи ведення війни.

Українські військові на передовій роблять усе, щоб помститися ворогу за скоєні воєнні злочини на нашій землі. Наші бійці докладають усіх зусиль, щоб втримати позиції та прогнати ворога з України. А ми маємо їм допомагати та підтримувати.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове — Кремінна.

Окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка — Донецьк і на заході Донецької області. Також росіяни продовжували укріплення тилових районів в окупованій Росією Запорізькій області.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, попри втрати. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За добу противник завдав три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова. Також ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка — Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області.

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На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Побєда, Вугледар, Времівка, Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області та Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

На фронті воюють люди різних поколінь та професій, але всі об’єднані однією метою. Раніше ми розповідали, як викладачі та курсанти воюють пліч-о-пліч.

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Фото: 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка