Російські військові щодня тероризують мирне населення України. Сьогодні, 15 березня, по всій території України неодноразово оголошували повітряну тривогу. Вдень окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області.

Обстріл Марганця 15 березня

Про наслідки обстрілу Марганця повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Унаслідок російського удару загинуло дві жінки, віком 57 та 62 роки. Постраждали ще п’ятеро людей: чотири жінки (84, 83, 67 та 38 років) та один чоловік (66 років).

Вони у стані середнього ступеня важкості, четверо громадян ушпиталені. Людям надано необхідну медичну допомогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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— У місті понівечено магазин, клуб, гуртожиток та автівку. Також потрощено 13 багатоквартирних і ще дев’ять приватних будинків, п’ять господарських споруд. Окрім цього, сталася пожежа у приватній оселі, яку вже загасили рятувальники. Обстеження територій, що зазнали атаки, триває, — сказав він.

Обстріл Марганця 15 березня — фото

Російські військові завдали жорстокого удару по Марганцю: що відомо про обстріл міста 15 березня / 3 Фотографії

Ворог щодня тероризує прифронтові міста України. Чи не найбільше від ворожих обстрілів страждають населені пункти Донецької області. Вчора РФ завдала ракетного удару по Краматорську. Читай про наслідки обстрілу за посиланням.

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Фото: Сергій Лисак