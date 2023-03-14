Війна в Україні

Центр Краматорська знову під обстрілом! Що відомо про атаку 14 березня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Березня 2023, 10:37
Росія завдала ракетного удару по Краматорську: що відомо про обстріл 14 березня

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