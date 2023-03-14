Ситуація в Донецькі області залишається складною. Крім запеклих боїв, що тривають в області, російські військові обстрілюють прифронтові населені пункти. Сьогодні зранку, 14 березня, окупанти завдали удару по Краматорську.

Голова Донецької ОВА Павло Крилинеко повідомив про російський удар по центру міста. За його словами, внаслідок атаки отримали поранення щонайменше троє мирних мешканців.

Унаслідок ракетного удару по центру Краматорська пошкоджено шість багатоповерхівок. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

Зараз також дивляться

Один з поранених внаслідок обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську помер у лікарні, повідомили Суспільному в пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Ще троє поранених наразі отримують медичну допомогу.

Росіяни вдарили по місту комплексами С-300. У житловому триповерховому будинку обвалився цілий під’їзд. З-під завалів чути крики людей. Усі служби працюють на місці. За тиждень Краматорськ вже переживає другий потужний обстріл. Днями росіяни зруйнували школу у місті.

Обстріл Краматорська 14 березня 2023 року – фото

Російські військові продовжують підтверджувати те, що Росія — країна-терорист. Вони обстрілюють мирні міста та приносять усюди біль та руйнування.

Центр Краматорська знову під обстрілом! Що відомо про атаку 14 березня / 2 Фотографії

Обстріл Краматорська сьогодні: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл Краматорська:

— Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Рятувальні роботи ще тривають.

Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде, — сказав він.

Обстріл Краматорська сьогодні — відео

Росіяни продовжують щоденно обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про обстріл Миколаївщини 13 березня.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!