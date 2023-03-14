Ситуация в Донецкой области остается сложной. Кроме продолжающихся в области ожесточенных боев российские военные обстреливают прифронтовые населенные пункты. Сегодня утром, 14 марта, оккупанты нанесли удар по Краматорску.

Глава Донецкой ОВА Павел Крылинеко сообщил о российском ударе по центру города. По его словам, в результате атаки получили ранения по меньшей мере трое мирных жителей.

Обновлено 13:00. В Донецкой ОВА сообщили об одном погибшем человеке и семи раненых в результате утреннего удара по Краматорску.

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В результате ракетного удара по центру Краматорска повреждены шесть многоэтажек. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели.

Один из раненых в результате обстрела многоквартирного дома в Краматорске умер в больнице, сообщили Суспільному в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры. Еще трое раненых получают медицинскую помощь.

Россияне ударили по городу комплексами С-300. В жилом трехэтажном доме обрушился целый подъезд. Из-под завалов слышны крики людей. Все службы работают на месте. За неделю Краматорск уже переживает второй мощный обстрел. На днях россияне разрушили школу в городе.

Обстрел Краматорска 14 марта 2023 года — фото

Российские военные продолжают подтверждать, что Россия — страна-террорист. Они обстреливают мирные города и приносят всюду боль и разрушение.

Центр Краматорска снова под обстрелом! Что известно об атаке 14 марта / 2 Фотографии

Обстрел Краматорска сегодня: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний обстрел Краматорска:

— Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере три пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Спасательные работы продолжаются.

Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Так обязательно будет, — сказал он.

Обстрел Краматорска сегодня — видео

Россияне продолжают ежедневно обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали об обстреле Николаевской области 13 марта.

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