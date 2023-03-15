Российские военные ежедневно терроризируют мирное население Украины. Сегодня, 15 марта, на всей территории Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Днем оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области.

Обстрел Марганца 15 марта

О последствиях обстрела Марганца сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В результате российского удара погибли две женщины в возрасте 57 и 62 года. Пострадали еще пять человек: четыре женщины (84, 83, 67 и 38 лет) и один мужчина (66 лет).

Они в состоянии средней степени тяжести, четверо граждан госпитализированы. Людям оказана необходимая медицинская помощь, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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— В городе пострадали магазин, клуб, общежитие и автомобиль. Также разбито 13 многоквартирных и еще девять частных домов, пять хозяйственных построек. Кроме этого, произошел пожар в частном доме, который уже потушили спасатели. Обследование территорий, подвергшихся атаке, продолжается, — сказал он.

Обстрел Марганца 15 марта — фото

Российские военные нанесли жестокий удар по Марганцу: что известно об обстреле города 15 марта / 3 Фотографии

Враг каждый день терроризирует прифронтовые города Украины. Больше всего от вражеских обстрелов страдают населенные пункты Донецкой области. Вчера РФ нанесла ракетный удар по Краматорску. Читай о последствиях обстрелов по ссылке.

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Фото: Сергей Лысак