Польща вже днями передасть Україні перші МіГ-29! Що це за літак та його характеристики

Допомога Україні від країн-партнерів зростає. Нещодавно відбувся Рамштайн-10, на якому оголосили про передачу нашій країні танків та систем ППО. Україна не раз наголошувала, що нам треба посилювати авіацію.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що перші чотири з обіцяних країною винищувачів МіГ-29 передадуть Україні вже найближчими днями.
Анджей Дуда повідомив про це на спільній конференції з чеським президентом Петром Павелом у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.
— Найближчими днями передамо чотири літаки. Протягом року поступово передамо решту, — зауважив Дуда.
Загалом Польща пообіцяла передати Україні 10 літаків цього типу.
МіГ-29 — фронтовий винищувач четвертого покоління, має кодифікацію у НАТО Fulcrum.
МіГ-29 — фронтовий винищувач четвертого покоління, має кодифікацію у НАТО Fulcrum.
Працювати над розробкою легкого фронтового винищувача почали ще наприкінці 1960-х років. Був оголошений конкурс на розробку винищувача. У ньому змагалися конструкторські бюро Сухого і Яковлєва, а також Мікояна і Гуревича. Перемогло Окреме конструкторське бюро МіГ.
Розпочали проект у 1971 році, вже у 1977 відбувся перший політ прототипу. У 1982 році розпочалося серійне виробництво.
У 1988 році літак МіГ-29 вперше представили на міжнародному авіасалоні у Фарнборо. Ці винищувачі експортували до різних країн.
Основні характеристики винищувача МіГ-29:
Цей винищувач може скидати авіаційні бомби вагою 250 кг та 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни та уламкові авіабомби.
Вартість одного винищувача МіГ-29 становить понад $20 млн.
Україна також хоче отримати сучасні винищувачі F-16. Раніше ми розповідали про характеристики літака F-16.
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