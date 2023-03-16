Польща вже днями передасть Україні перші МіГ-29! Що це за літак та його характеристики

Допомога Україні від країн-партнерів зростає. Нещодавно відбувся Рамштайн-10, на якому оголосили про передачу нашій країні танків та систем ППО. Україна не раз наголошувала, що нам треба посилювати авіацію.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що перші чотири з обіцяних країною винищувачів МіГ-29 передадуть Україні вже найближчими днями.

Анджей Дуда повідомив про це на спільній конференції з чеським президентом Петром Павелом у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

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— Найближчими днями передамо чотири літаки. Протягом року поступово передамо решту, — зауважив Дуда.

Загалом Польща пообіцяла передати Україні 10 літаків цього типу.

МіГ-29: що це за літак

МіГ-29 — фронтовий винищувач четвертого покоління, має кодифікацію у НАТО Fulcrum.

Працювати над розробкою легкого фронтового винищувача почали ще наприкінці 1960-х років. Був оголошений конкурс на розробку винищувача. У ньому змагалися конструкторські бюро Сухого і Яковлєва, а також Мікояна і Гуревича. Перемогло Окреме конструкторське бюро МіГ.

Розпочали проект у 1971 році, вже у 1977 відбувся перший політ прототипу. У 1982 році розпочалося серійне виробництво.

У 1988 році літак МіГ-29 вперше представили на міжнародному авіасалоні у Фарнборо. Ці винищувачі експортували до різних країн.

Характеристики винищувача Міг-29

Основні характеристики винищувача МіГ-29:

екіпаж — одна-дві людини;

крейсерська швидкість — 2450 км/г на висоті 13000 м;

бойовий радіус — 700 км;

швидкопідйомність — 19800 м/хв;

розмах крила — 11.36 м;

гарматне озброєння — ГШ-301;

боєзапас — 150;

кількість точок підвіски — шість (плюс одна);

маса підвісних елементів — 2180 кг.

Цей винищувач може скидати авіаційні бомби вагою 250 кг та 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни та уламкові авіабомби.

Вартість одного винищувача МіГ-29 становить понад $20 млн.

Україна також хоче отримати сучасні винищувачі F-16. Раніше ми розповідали про характеристики літака F-16.

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