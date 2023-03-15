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Підтримка партнерів та постачання зброї зростає! Перші результати Рамштайну-10 — яку зброю отримає Україна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Березня 2023, 18:38
Рамштайн-10: чого чекати Україні від зустрічі сьогодні
Фото: Twitter

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