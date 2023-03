Підтримка партнерів та постачання зброї зростає! Перші результати Рамштайну-10 — яку зброю отримає Україна

Сьогодні, 15 березня, відбувається чергове засідання у форматі Рамштайн, на якому коаліція країн обговорює військову підтримку України. З кожною зустріччю постачання різною зброї та техніки для України зростає.

Україна вже отримала різні БМП, артилерійські ракетні комплекси, системи ППО, а українські військові проходять навчання за кордоном з експлуатації закордонних танків. Кількість зброї, яку отримає Україна, зростатиме. Ми розповімо про перші підсумки зустрічі Рамштайн-10.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про зростання кількості країн, які беруть зобов’язання посилити українську систему ППО. Україна отримає ЗРК SAMP/T та системи ППО Patriot. Ще дев’ять країн хочуть надати Україні понад 150 танків Leopard. Він уточнив, що йдеться про формування понад дев’яти бронетанкових бригад.

— Усього протягом останніх трьох місяців члени цієї контактної групи продемонстрували відмінне лідерство у нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, — сказав Остін.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d