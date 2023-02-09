Позиція на столі перемовин — Подоляк про надання Україні винищувачів

Україна не раз наголошувала, що нам потрібні літаки для захисту українського неба. Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії подарував спікеру британського парламенту шолом українського пілота та ще раз закликав надати нам літаки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону розповів про ймовірність надання Україні літаків.

Подоляк сказав, що цей жест був не просто натяк, а відверта перемовна позиція, яку Україна поклала на стіл перемовин.

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— Нам потрібні конкретні елементи для подальшого ефективного ведення війни. Авіація — один з ключових елементів, — наголосив радник керівника ОП.

За його словами, після того, як США передадуть нам ракети підвищеної дальності, і ми почнемо їх використовувати, інші модифікації ракет на ще більшу дальність теж отримуватимемо.

— Залишився один елемент, якого у нас ще немає, і він вкрай потрібен, щоб закрити небо — винищувачі та штурмова авіація чи гвинтокрили. Мені здається, що це активна опція на столі перемовин.

Президент про це постійно говорить на різних рівнях. Я думаю, що термін — це тижні.

Це логіка війни, і вона говорить, що потрібно все своєчасно отримувати, — пояснює Подоляк.

Він каже, що Велика Британія вкрай інтенсивно допомагає Україні. І санкційний пакет, і військовий пакет — пріоритетні. Вони говорять про те, що треба допомогти в повному обсязі Україні. Бо інших варіантів фіналізації війни, ніж та формула, про яку постійно говорить Володимир Зеленський на всіх рівнях, немає.

Подоляк сказав, що Україна веде з різними країнами перемовини, адже F-16 — базовий літак, який є у багатьох країнах Європи.

Щоб країни змінювали свої позиції і поступово робили їх адекватними щодо конкретного часу — зараз на потрібні літаки — нам потрібно постійно про це говорити, але коректно говорити.

Чому літак — це не ескалація конфлікту, а навпаки запобігання масштабуванню. Чому літак допоможе нам мінімізувати втрати. Це та зброя, яка дасть змогу закрити цивільне населення і зменшити геноцидний індекс війни тощо. Ми маємо ці аргументи спокійно багаторазово повторювати на різних майданчиках, — говорить Михайло Подоляк.

Підтримка України посилюється і на дипломатичному фронті. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму інтерв’ю розповіла про вступ України до ЄС.

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