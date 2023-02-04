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Я глибоко вражена рішучістю, амбіціями та швидкістю України — Урсула фон дер Ляєн про перспективи вступу до ЄС

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Лютого 2023, 11:30
Я глибоко вражена рішучістю, амбіціями та швидкістю України — Урсула фон дер Ляєн про перспективи вступу до ЄС
Фото: Сайт президента України

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