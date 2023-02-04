Я глибоко вражена рішучістю, амбіціями та швидкістю України — Урсула фон дер Ляєн про перспективи вступу до ЄС

Учора, 3 лютого, пройшов масштабний саміт Україна-ЄС. Для цього до Києва прибули президент Європейської Ради Шарль Мішель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та ще 15 єврокомісарів.

Журналістка Олена Ремовська скористалась нагодою, щоб поспілкуватись з головою ЄК. Урсула фон дер Ляєн розповіла про те, які кроки Україні ще необхідно зробити для того, щоб якнайшвидше вступити до Євросоюзу.

— Чи було складно вмовити єврокомісарів провести саміт Україна-ЄС у Києві, зважаючи на повномасштабну війну?

— Коли я запропонувала колегії єврокомісарів зустрітись з українським урядом, вони з радістю пристали на пропозицію і з нетерпінням чекали на зустріч.

Зараз також дивляться

Зустріч пройшла успішно, тож комісари повернуться глибоко враженими та з чудовими спогадами.

— Україна отримала сім конкретних вимог для вступу до ЄС. Які з цих пунктів залишаються проблемними?

— Усі сім кроків важливі. І щодо всіх них ми бачимо значний прогрес. Ми мусимо пам’ятати, що слід реалізувати не один, а кілька кроків.

Я глибоко вражена тим, що країна, яка бореться з агресором, демонструє стільки рішучості. Україна неухильно рухається шляхом виконання цих семи кроків. І я впевнена, що вам усе вдасться.

Попереду ще чимало важкої роботи, але перші кроки ви вже зробили.

— Коли можуть розпочатись переговори щодо вступу України до ЄС?

— Отже, зараз нам потрібно попрацювати над широкою низкою тем, необхідних для руху України на шляху до вступу до ЄС.

Важливі не тільки верховенство права та судові інституції, але й, наприклад, економічний розвиток тощо. Настав час провести необхідні реформи та слідкувати за їхнім впровадженням.

Оскільки комісія відслідковує прогрес та аналізує дані, докази. Усе це буде представлено у важливому звіті восени цього року.

Звіт стосуватиметься процесу загального розширення ЄС та прогресу, якого досягли країни-кандидати на членство. А значить, ми маємо наполегливо працювати з Україною, щоб підготувати якісний звіт до осені.

— Чи може Україна вступити до ЄС за два роки?

— Процес вступу базується на конкретних досягненнях. У держав-кандидатів різні стартові позиції й досвід. Усе залежить від конкретної країни, від швидкості та якості прогресу.

Жорстких термінів немає. Є лише чіткі цілі, яких слід досягти. Якщо ви поглянете на країни, які вже приєднались до ЄС, то побачите, що деяким знадобилось кілька років, а іншим — дуже багато років. Залежно від того, наскільки стрімким був їхній прогрес.

Я глибоко вражена рішучістю, амбіціями та швидкістю, з якою Україна просувається на шляху вступу в ЄС. Просто вражає, як багато всього вам вдається досягати в час, коли в країні війна.

Повне інтерв’ю Урсули фон дер Ляєн — відео

Нагадаємо, що нещодавно Європарламент офіційно підтримав створення трибуналу для Росії. Таке рішення може заповнити велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя. Читай про це детальніше.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!