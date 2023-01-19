Покарати Путіна та Лукашенка! Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу для Росії

Сьогодні, 19 січня, Європарламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

Резолюцію підтримали 472 парламентарі, проти були 19, ще 33 — утрималися, повідомляє Європейська правда.

В Європарламент вважають, що створення спеціального трибуналу здатне заповнити велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя. Також це має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду.

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Резолюція щодо трибуналу для Путіна та Лукашенка

У резолюції йдеться, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Володимира Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво цієї країни.

— Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Володимира Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації, але й Олександра Лукашенка та політичного та військового керівництва Білорусі. Адже вона — ​​держава-співучасниця, з території якої та за матеріально-технічної підтримки якої РФ веде свою агресивну війну проти України, — сказано у документі.

Євродепутати вказали, що з підготовкою до створення цього спеціального трибуналу не треба зволікати.

Треба зосередитися на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною. А також — підтримати українські й міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому спеціальному трибуналі.

Крім цього, політики закликали інституції ЄС, зокрема Єврокомісію та Європейську службу зовнішньої дії, надати підтримку для створення тимчасової прокуратури. За їхніми словами, створення цієї служби буде важливим практичним кроком у розслідуванні та переслідуванні майбутнім спецтрибуналом злочину агресії проти України.

Ухвалення документа прокоментувала президентка Європарламенту Роберта Метсола.

— Наслідки війни Росії проти України величезні. Вбиті діти, жінки, чоловіки. Сім’ї розбиті. Зруйновані лікарні. Зруйновані будинки. Зруйновані школи.

Сьогодні Європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності. Негайно, — написала вона у Twitter.

Реакція Володимира Зеленського на резолюцію щодо трибуналу

— Вітаю ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, — наголосив він.

Світ підтримує Україну та засуджує Росію. Раніше ми розповідали про резолюцію ООН щодо репарацій для України, які має сплатити РФ.

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