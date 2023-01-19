Новини

Покарати Путіна та Лукашенка! Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу для Росії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Січня 2023, 15:16
Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу для Росії
Фото: Unsplash

Більше новин
Градусник
Без паніки: що робити, якщо розбився термометр
Покарати Путіна та Лукашенка! Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу для Росії
Магія поза Гоґвортсом: як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло
Джонсон
Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
Коли Великдень у 2023 році за православним та католицьким календарем
Одне з найважливіших свят у християн: коли Великдень 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Джонсон
Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
Обмеження перебування росіян в Казахстані
Тепер як усі іноземці! Казахстан посилив правила в’їзду та перебування для росіян
вручили повістку на вулиці що робити
Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів
Сніданок у Давосі розпочався із серйозної заяви Зеленського про Путіна
Український сніданок у Давосі: потужний виступ Володимира Зеленського про боротьбу України

Відео
0:08:02
Джонсон

Дайте українцям зброю! Борис Джонсон на Українському сніданку в Давосі
1:34:10
Сніданок у Давосі розпочався із серйозної заяви Зеленського про Путіна
Український сніданок у Давосі: потужний виступ Володимира Зеленського про боротьбу України
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:10:54
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця
0:04:29
Картини з Херсону
Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації
0:04:40
Компенсація
Пошкоджені будинки на Київщині відновлять безкоштовно. Що важливо знати про спеціальну програму
Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:43
Білорусь
Масштабні льотні навчання в Білорусі почалися: що про них відомо та чи побільшає тривог в Україні
0:02:55
Запоріжжя
Я не знаю, як ми вижили. Очевидиця атаки по Запоріжжю ледь стримує сльози
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Он там, за лісом — росіяни! Як живуть люди в деокупованому селищі впритул до кордону з РФ
Більше відео
Що необхідно знати чоловіку
Читати далі
Готуватися потрібно обом! Що необхідно знати чоловіку в період планування вагітності дружини — поради гінекологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь