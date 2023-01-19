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Наказать Путина и Лукашенко! Европарламент принял резолюцию по созданию трибунала для России

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 января 2023, 15:16
Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення трибуналу для Росії
Фото: Unsplash

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