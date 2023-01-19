Наказать Путина и Лукашенко! Европарламент принял резолюцию по созданию трибунала для России

Сегодня, 19 января, Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию, призывающую к созданию специального международного трибунала для преследования преступлений агрессии России против Украины.

Резолюцию поддержали 472 парламентария, против выразились 19, еще 33 — воздержались, сообщает Европейская правда.

В Европарламенте считают, что создание специального трибунала способно восполнить большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия. Также это должно основываться на стандартах и принципах, применяемых в Международном уголовном суде.

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В резолюции говорится, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство этой страны.

— Европарламент считает, что специальный международный трибунал должен иметь юрисдикцию для преследования не только Владимира Путина и политического и военного руководства Российской Федерации, но Александра Лукашенко и политического и военного руководства Беларуси. Ведь оно — государство-соучастник, с территории которого и при материально-технической поддержке которого РФ ведет свою агрессивную войну против Украины, — говорится в документе.

Евродепутаты указали, что с подготовкой к созданию этого специального трибунала не нужно медлить.

Следует сосредоточиться на создании механизмов для специального трибунала в сотрудничестве с Украиной. А также поддержать украинские и международные органы власти в обеспечении доказательств, которые будут использованы в будущем специальном трибунале.

Кроме того, политики призвали институты ЕС, в частности Еврокомиссию и Европейскую службу внешнего действия, оказать поддержку для создания временной прокуратуры. По их словам, создание этой службы станет важным практическим шагом в расследовании и преследовании будущим спецтрибуналом преступления агрессии против Украины.

Принятие документа прокомментировала президент Европарламента Роберта Метсола.

— Последствия войны России против Украины огромны. Убитые дети, женщины, мужчины. Семьи разбиты. Разрушены больницы. Разрушены дома. Разрушены школы.

Сегодня Европарламент призывает к срочному созданию специального международного трибунала. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Немедленно, — написала она в Twitter.

Реакция Владимира Зеленского на резолюцию по трибуналу для Путина

— Приветствую принятие резолюции Европарламента о создании специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить, — подчеркнул он.

Мир поддерживает Украину и осуждает Россию. Ранее мы рассказывали о резолюции ООН касательно репараций для Украины, которые должна выплатить РФ.

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